Jak došlo k vašemu přesunu z Viktorie B do Domažlic?

Domluvil jsem se s panem Havránkem (šéftrenér mládeže Viktorie Plzeň, pozn. aut.), že půjdu do konce roku na hostování do Domažlic, protože chci zkusit novou výzvu. Zájem Domažlic byl enormní, z klubu mi volali asi čtyřikrát, což také hrálo obrovskou roli. V béčku Viktorky jsem moc nehrál a chtěl jsem mít větší vytížení, takže jsem si vybral Jiskru.

Minulou sezonu hostoval v Domažlicích váš spoluhráč z Viktorie B Adam Vrba. Vyptával jste se u něho, jak to chodí v Domažlicích?

Samozřejmě jsem se ptal. Říkal mi jen pozitiva, což také hrálo roli ohledně mého výběru.

Jak se vám tam líbí?

Jsem nadšený. Je tu super realizák, kluci, parta.

Znáte někoho osobně?

Láďu Janču, Filipa Velfla, Marka Nedvěda, kteří hrají za B tým, ale občas i za áčko. A samozřejmě Limbu, s nímž jsem se potkával v Plzni.

Naskočil jste do rozehraného zápasu proti Motorletu, ale v Králově Dvoru jste už byl v základní sestavě. Napadlo vás, že se do ní v Domažlicích dostanete tak rychle?

Nečekal jsem to. Trenér mi říkal, že dostanu více prostoru, ale nečekal jsem, že mi hned dá takovou šanci. Myslím si, že jsem ji využil. Dal jsem gól, pomohl jsem týmu v defenzivě. Takže super.

Kolik vás bude stát první gól za Domažlice do klubové kasy?

To ještě nevím. Dneska (pondělí) jdu na první trénink, takže se to dozvím.

Věkem patříte do juniorky…

Co se týče mládežnické Ligy mistrů, tak jsem ještě mohl hrát, ale jinak už ne.

Proč jste toho nevyužil?

Hodně dlouho jsem se rozhodoval, ale nakonec jsem se rozhodl, že bude lepší jít do Domažlic a budu hrát více zápasů. Navíc jsem ani neměl stoprocentní jistotu, že budu hrát Ligu mistrů, protože v kádru je hodně kluků. Pro mě je lepší hrát více zápasů. Za dva týdny máme v MOL Cupu Spartu, což také bude skvělý zápas.

Jak budete prožívat, až se v ČFL Domažlice utkají s Viktorií Plzeň B?

Bude to takové divné, ale přede mnou je nová výzva, proto chci pomoct Domažlicím, abychom vyhráli.

V mládežnických kategoriích jste hrál za Sokolov. Jaké pocity to byly, když jste proti němu hrál?

Do Sokolova se rád vracím, protože lidi tam na mě byli hodní a chovali se skvěle. Už je to dlouho, co tam nejsem, ale vrátit se domů je vždy dobrý pocit.

