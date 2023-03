Jedním z klíčových fotbalistů, kteří dotáhli Jiskru Domažlice za třemi body ve víkendovém 18. kole třetiligové ČFL proti béčku prvoligového Dynama České Budějovice byl brankář Andrij Čerepko. Gólman Jiskry udržel čisté konto proti soupeři, který na jaře prohrál právě až v Domažlicích. Jiskra zvítězila 2:0.

FORTUNA ČFL, skupina A (18. kolo): TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - SK Dynamo České Budějovice B 2:0 (1:0). | Foto: TJ Jiskra Domažlice

"Soupeř hrál velmi dobře. My jsme začali dobře, měli jsme šance, ale nedali jsme z nich gól. Branku jsme vstřelili až z penalty, kterou proměnil Péťa Mužík. Na konci první a na začátk druhé půle jsme trochu znervózněli, ale naštěstí jsme nedostali branku," říkal na pozápasové tiskové konferenci Andrij Čerepko.

Zásluhu na nule vzadu měl i obránce Domažlic Jakub Teršl. "Myslím si, že jsme začali výborně a do 10. nebo 15. minuty jsme mohli vést 2:0. První gól jsme dali z penalty, ale posledních deset minut poločasu jsme vypadli ze hry, soupeř nás zatlačil k našemu vápnu a do konce poločasu jsme toho už moc neměli. Prvních deset, patnáct minut druhého poločasu jsme zaspali. Naštěstí jsme pak dali druhý gól a zápas nakonec dobře dopadl. Nemělo by se stávat, aby soupeř běžel dvakrát sám na bránu. Jsme rádi za tři body, protože soupeř má šikovné kluky, kteří vyrůstají v prvoligovém klubu," uvedl po utkání Teršl.

Domažlice zvýšily svůj náskok na prvním místě na tři body. Kromě výhry nad budějovickou rezervou jim nahrály výsledky konkurentů z čela tabulky. Viktoria Plzeň B remizovala s Admirou Praha a Bohemians Praha B prohrály s Motorletem Praha.

V sobotu od 10.15 hodin hraje Jiskra na hřišti jedenáctých Zbuzan. "Jedeme tam vyhrát. Jdeme od zápasu k zápasu, jak říká trenér Vaigl," konstatoval Andrij Čerepko.

Podle Jakuba Teršla mají Zbuzany kvalitní tým a kostra mužstva hraje spolu dlouho. "V kádru mají kluky ze Slavie Praha. Očekávám dobrý zápas, ze kterého budeme chtít získat tři body. Záležet bude i na tom, kde se bude hrát. Jestli na umělce na Motorletu, kde Zbuzany hrály proti Písku," upozornil Teršl.

