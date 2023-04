Odehrál čtyřiasedmdesát minut šlágru fotbalové ČFL. Záložník Jiskry Domažlice Egon Vůch pomohl k důležité výhře nad Bohemians Praha B 2:0 a k návratu Domažlic na první místo tabulky třetí ligy.

Egon Vůch (vlevo). 22. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - Bohemians Praha 1905 B 2:0. | Foto: Jindřich Schovanec

"Věděli jsme, o co hrajeme. Hráli jsme doma a chtěli jsme na první místo. Trenéři nás dobře připravili, věděli jsme, co chceme hrát, a pak už je to o individuálních chybách, jestli je uděláme, nebo ne. Pokud se jich vyvarujeme, jsem přesvědčen, že jsme schopní přehrát v ČFL kohokoliv, obzvlášť doma," říkal Egon Vůch.

Dvaatřicetiletý fotbalista uvítal, že se Domažlice nemuseli strachovat o těsný výsledek. "Hubený výsledek o jednu branku neumíme dotáhnout do vítězného konce. Chtěl bych vyzdvihnout Andrije (Cherepka) v bráně, kterou zamknul. Byl to hráč utkání. Jediná věc, která mě mrzela je, že jsem neuklidil míč do prázdné brány na 3:0. Hráč jako já by měl tohle dávat," tvrdil bývalý hráč prvoligových Teplic, Viktorie Plzeň a Liberce.

"Celý týden klapnul tak, jak měl. Všichni v kabině cítili, že zápas zvládneme," dodal Vůch.

V příštím kole hraje Jiskra Domažlice v Praze s Motorletem, který je sedmý. "Zápas beru jako každý jiný. Budeme chtít vyhrát, abychom se udrželi na prvním místě," uzavřel Egon Vůch.

