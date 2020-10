„Očekávám ofenzivní utkání. Rozhodne lepší psychické rozpoložení, aktuální sportovní forma a také trošku štěstí,“ říkal před zápasem trenér Viktorie Pavel Fořt. Dalo by se říct, že téměř ve všem měl sedmatřicetiletý kouč pravdu. Až na to štěstí, protože s ním atraktivní zápas mezi dvěma blízkými kluby nakonec neměl nic společného.

Utkání začali domácí aktivně a jako první si připsali střelecký pokus. Avšak rána kapitána Mužíka z rohu velkého vápna neměla potřebnou přesnost. „Tam se jich vejde, ty vole, tam se jich vejde,“ skandovala hrstka plzeňských příznivců na adresu stálice v sestavě Jiskry.

Zdroj: FCVP/Michal Belšán

To ovšem ještě nevěděli, co přijde ve zbytku zápasu. Chodové byli v úvodu aktivnější a odměnou jim byl ve 12. minutě vedoucí gól. Na svědomí ho měl kanonýr Petr Došlý, jenž se trefil v šestém utkání za sebou.

Domažlice svého rivala od začátku přehrávaly, přesto v 18. minutě zahrozili také hosté. Ovšem pokus jednoho z hráčů po dobře zahraném rohovém kopu minul prostor tří tyčí gólmana Brycha.

O tři minuty později se znovu připomněli i domácí fotbalisté. Nádherně nacvičené zahrání rohového kopu ale gólem neskončilo. I když se míč dlouhou dobu kutálel v blízkosti brankové čáry, nikdo z domažlických hráčů se k němu nedostal včas.

Jiskra ale byla při chuti a pokutové území Viktorie obléhala jako hladový lev teritorium pruhovaných zeber a ve 28. minutě už to bylo o dva góly. Petr Mužík sveřepě napadal plzeňskou rozehrávku - až dohnal gólmana Blehu k neuvěřitelné chybě, po níž míč skončil v síti - 2:0. Blehu musel následně uklidňovat stoper Míka, ale i taková, byť málo vídaná věc, se ve fotbalovém světě zkrátka někdy stává.

Zdroj: FCVP/Michal Belšán

Po půlhodině hry mohli hosté skóre snížit, ale Selnarův pokus z přímého kopu neměl gólové parametry. O čtyři minuty později se do velké šance po krásné kombinační akci na levé straně probíjel ex-ligista Egon Vůch, avšak levačkou ve slibné pozici pálil jen nad branku. Každopádně akce i tak sklidila u fanoušků v ochozech velký úspěch. Potlesk byl na místě.

Pět minut před koncem poločasu přišel nejhezčí moment celého zápasu. Po odhlavičkovaném centru se míč dostal na hranici 20 metrů ke kapitánovi Mužíkovi, jenž předvedl, jak brilantní kopací techniku má. Muž s číslem 6 na zádech moc nepřemýšlel a ve vzduchu z voleje poslal míč na Blehu. Ten se sice snažil, ale na krásnou ránu domažlického borce neměl nárok - 3:0. Tady zkrátka i srdce nezaujatého fanouška nejpopulárnější hry světa muselo zaplesat.

Zdroj: FCVP/Michal Belšán

Do druhého poločasu nastoupili hosté aktivněji. Vytvořili si územní převahu, častěji drželi míč na svých kopačkách. A pálili, byť gólem žádná z jejich akcí neskončila. Buď byl připravený gólman Brych, nebo střela jednoho z viktoriánů nemířila do prostoru tří tyčí.

A tak přišel trest – zákonitě. Výbornou práci spoluhráče přetavil v 56. minutě ve čtvrtý gól Jiskry Egon Vůch. V 59. minutě mohla Viktoria korigovat, po jednom ze zákroků ukázal hlavní arbitr na značku pokutového kopu, ale po chvíli penaltu odvolal.

Zdroj: FCVP/Michal Belšán

Po hodině hry byli Chodové blízko pátému gólu. Bezvadně kopnutá „standardka“ padla na hlavu obránce Bauera, avšak vytáhlému stoperovi Jiskry chybělo k lepšímu zakončení jen pár centimetrů.

V 65. minutě se domácí fanoušci dočkali vyvolávaného búra. Centr Egona Vůcha si do vlastní sítě srazil nešťastně obránce Robin Hranáč - 5:0. „Kluci bojovat, remízu nechceme,“ skandovali fanoušci hostujícího týmu, kteří i přes nepříznivý výsledek své miláčky mohutně podporovali.

Ale nestačili se ani nadechnout k dalšímu chorálu a znovu se míč třepotal v síti týmu, jemuž fandili. Autorem branky domácích byl Petr Došlý, pro něhož se jednalo už o druhou trefu v zápase.

Zdroj: FCVP/Michal Belšán

V 76. minutě už bylo na domažlické Střelnici k vidění sedm kulí jako v Sarajevu. Rychlý brejk využil v další branku domácího týmu René Kropáček, který posadil gólmana Blehu na zadek a znovu rozveselil nadšené fanoušky, kterých na tribuny přišlo téměř pět stovek.

Deset minut před koncem mohly Domažlice přidat další gól, ale tentokrát fantasticky zasáhl gólman Bleha. O malou chvíli později ale přece jen znovu kapituloval, když nepovedený centr domácího Fišera skončil nečekaně za jeho zády. Ve zbytku utkání se již nic zajímavého nestalo, a tak zápas skončil jasnou výhrou Domažlic 8:0.

Zdroj: FCVP/Michal Belšán

„Vyšlo nám téměř všechno do čeho jsme kopli. Dali jsme krásné branky a výsledku si moc vážíme. I když pro Viktorku je to asi až příliš kruté,“ hodnotil duel na pozápasové tiskové konferenci trenér TJ Jiskra Domažlice Pavel Vaigl stím, že kdyby mu někdo před úvodním hvizdem řekl, že Domažlice plzeňské mladíky deklasují 8:0, nevěřil by tomu.

„To ne, ale i takový je fotbal, občas se to zkrátka stane. Kluci zaslouží pochvalu za předvedený výkon. Určitě bych také rád poděkoval našim fanouškům, kterých příliš znovu hodně. Uznání zaslouží také příznivci Plzně, kteří svůj tým podporovali i za nepříznivého stavu,“ dodal spokojený lodivod.

Jiskra Domažlice - Viktoria Plzeň B 8:0

Poločas: 3:0. Branky: 12. a 67. Došlý, 28. a 40. Mužík, 56. Vůch, 65. Hranáč vlastní, 76. Kropáček, 80. Fišer. Rozhodčí: Aubrecht – Hányš, Cihlář. ŽK: 1:1. Diváci: 486.

Jiskra Domažlice: Brych – Fišer, Bauer, Mužík (61. Pavlík), Vůch, Brabec (61. D. Černý), Kuhajda (61. Kropáček), Rychnovský, Hrubý, Došlý (68. Olaoye), Dvořák (70. Teršl). Trenér: Pavel Vaigl.

Viktoria Plzeň: Bleha – Hranáč, Míka, Hezoučký (46. Kepl), Petr, Selnar (46. Žilák), Halász, Krátký, Pešek (63. Alvir), Koželuh, Kodýdek (61. Taleski). Trenér: Pavel Fořt.

Ostatní sobotní výsledky 7. kola ČFL, skupiny A: Benešov – Admira Praha 0:2 Motorlet Praha – Sparta Praha B 1:3, Baník Sokolov – Rakovník 1:2, Králův Dvůr – Vltavín 1:3, 1. FK Příbram B – Písek 1:4.