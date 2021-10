„Netuším, kde je chyba. Možná už se to s námi vleče od pohárového zápasu s Vlašimí (25. srpna, pozn. aut.), s níž jsme prohráli 1:7. Pak jsme doma remizovali s Admirou Praha 2:2, což byla velká ztráta. Admira nám vstřelila gól v 90. minutě. I když se nám od té doby podařilo vyhrát, nebylo to ono,“ tvrdil domažlický záložník David Brabec, který v 83. minutě vstřelil Sokolovu jedinou branku domácích.

Nepodcenili jste poslední Sokolov?

To si nemyslím. Věděli jsme, že zápas musíme zvládnout. V ČFL je každý zápas jiný, takže jsme Sokolov nepodcenili. Asi nejdeme vítězství naproti tak, jak bychom potřebovali. K tomu nám nepřeje štěstí, protože šance máme, ale nedotáhneme je do konce. Pak dostáváme sami sebe pod tlak.

Na hřiště jste šel ve 46. minutě. Jaké pokyny jste měli od trenéra Vaigla?

Dát co nejrychleji kontaktní gól, pak zkusit vstřelit druhý a případně zápas otočit. Jít do zakončení, nechat na hřišti všechno, centrovat balony před bránu a udělat co největší tlak před brankou.

Vstřelil jste gól, ale padl až v 83. minutě. Nebylo to pozdě?

Určitě. V Benešově jsme po půli také prohrávali 0:2 a v šatně jsme si řekli, že dáme rychlé góly a otočíme to, což se povedlo, protože v 50. minutě to bylo 2:2. Nakonec jsme prohráli. Proti Sokolovu jsme dali kontaktní gól pozdě, a pokud bychom vstřelili druhou branku, byla by remíza doma pořád ztráta.

Jak byste popsal situaci v mužstvu? Je na něm takzvaná deka?

Asi už se to tak dá říct. Doteď jsme si říkali, že je to v pohodě, protože jsme druzí a nemáme velkou ztrátu na prvního. Bude důležité, abychom na podzim uhráli co nejvíce bodů. Čekají nás čtyři zápasy, a pokud bychom z nich měli dvanáct bodů, tak by to bylo nejlepší. V tom případě bychom šli do jara s čistou hlavou.

Ztráta Domažlic na první Králův Dvůr je pět bodů, což v tříbodovém systému není hodně.

To je pravda, ale nám se momentálně nedaří.

Trenér Vaigl nabídl svoji rezignaci. Jak to vnímá mužstvo?

Myslím si, že by bylo dobré, aby trenér zůstal a pokračoval. Není to určitě o trenérovi, ale o týmu. Nemyslím si, že by se nám extra nedařilo, aby se musel měnit trenér.

Příští kolo hrajete v Karlových Varech, které porazily Viktorii Plzeň B, jež hrála se šesti hráči z A týmu. Vary jsou jedenácté, ale asi vás tam nečeká lehký zápas.

Nečeká. Ve Varech se vždy hraje těžce. Musíme jít vítězství naproti, to znamená nevynechat žádný souboj, bojovat o každý metr na hřišti a doufat, že to tam nějak ukopeme.