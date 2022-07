Petřín překvapil třetiligové Přeštice. Jak zápas hodnotili oba trenéři?

Ten měl před utkáním velké starosti se složením stoperské dvojice. „Všichni tři stopeři byli mimo. Dva jsou zranění a třetí nebyl k dispozici z důvodu svatby v rodině,“ vysvětlil Purkart. „Takže jsme to skládali z toho, co máme,“ připustil.

Jeho tým znovu nechytil začátek zápasu. Stejně jako ve středu ve Stodě v souboji s plzeňským Petřínem, se kterým po prvním poločase prohrával 0:2 (a nakonec remizoval 2:2). „Začali jsme vlažně, hosté nás přehrávali a byli hlavně lepší a silnější v osobních soubojích," lamentoval trenér.

V únoru porazili v rámci zimní přípravy fotbalisté Přeštic (žlutí) Sokolov 3:0 a svého soka ze sousedního kraje dokázali udolali i v sobotu, kdy na domácím hřišti zvítězili 3:2.Zdroj: Daniel Seifert

„Ale postupem času jsme hru vyrovnali a řekl bych, že ve druhé půli byli i lepší. Více jsme drželi balon, měli více šancí a podle mého názoru jsme zaslouženě zvítězili,“ tvrdil velezkušený dvaapadesátiletý lodivod.

Generálka v Hořovicích v rámci MOL Cupu

Jeho svěřence čeká před startem áčkové skupiny třetí ligy, ve které Přeštice přivítají doma Motorlet Praha, už jen jedno utkání. A sice duel předkola MOL Cupu na půdě Hořovic, který je na programu v sobotu 30. července od 17.00.

„Stále je to příprava, ale zároveň se jedná o soutěžní utkání, takže rozhodně chceme uspět a postoupit dál. Na můj vkus máme momentálně dost zraněných hráčů, takže uvidíme, v jaké sestavě nastoupíme, ale to nic na našem cíli nemění. Navíc máme poslední možnost vyzkoušet si některé hráče a herní prvky,“ zdůraznil ambiciózní kouč. Pokud by Přeštice přes Hořovice postoupily, v prvním kole poháru se utkají s lepším z dvojice Jankov – Spartak Soběslav.

