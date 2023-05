Fotbalisté Robstavu Přeštice v sobotu doma ve 23. kole áčkové skupiny ČFL s pražskou Admirou dvakrát prohrávali, podruhé vyrovnával na 2:2 střídající útočník Arzberger až v 87. minutě, ale přesto ještě Václav Heger stihl v nastaveném čase vystřelit svému týmu tři body.

Fotbalisté FK ROBSTAV Přeštice (na snímku hráči ve žlutých dresech). | Foto: Deník/Martin Mangl

„Já jsem pořád věřil, že tentokrát vyhrajeme. Už to muselo přijít. I když jsme si zase nechali dát dva laciné góly, obrovskou vůlí jsme to potom v závěru otočil,“ usmíval se přeštický kouč Stanislav Purkart a přiznal, že vítězství přišlo za pět minut dvanáct. „Kdybychom i dneska ztratili, už by byla naše situace hodně zlá,“ uznal třiapadesátiletý zkušený trenér Robstavu.

Jak už to bývá v posledních zápasech zvykem, Přeštice jako první inkasovaly, když už v deváté minutě šel hostující Douděra sám na branku a gólmanovi Blehovi nedal šanci – 0:1. To s domácími otřáslo, ale ve 20. minutě vyrovnal nádhernou střelou z 25 metrů levačkou Hradecký. Do poločasu už bylo utkání vyrovnané, bez vyložených šancí.

„Ale začneme druhou půli a po chybě gólmana inkasujeme podruhé,“ nechápal přeštický kouč špatné začátky obou poločasů. Ale ani to jeho tým tentokrát nesrazilo a postupně získával navrch, v samotném závěru pak z tlaku vytěžil dva góly po standardních situacích. Nejprve vyrovnal střídající Arzberger a v nastaveném čase zařídil tři body po závaru před brankou soupeře Heger.

„Troufnu si říct, že rozhodla i naše lepší kondice. Admira od 75. minuty šlapala vodu. My jsme hru oživili střídáním a samozřejmě i se štěstím jsme výsledek otočili. Ale myslím si, že naše vítězství je zasloužené,“ potěšil Purkart zisk tří bodů, který dává Přešticím trochu klidu. „Strašně bych si přál, abychom se od tohoto vítězství odrazili k lepším výsledkům, ale je třeba makat dál. Uvidíme za týden na Vltavínu." Tento zápas je na programu v sobotu od 10.15 hodin.

FK ROBSTAV Přeštice – Admira Praha 3:2

Poločas: 1:1. Branky: 20. Hradecký, 87. Arzberger, 90+3. Heger – 9. Douděra, 53. Martinic. Rozhodčí: Melichar – Nejedlo, Hessová. ŽK: Bez karet. Diváků: 110. Sestava FK ROBSTAV Přeštice: Bleha – Hradecký, Heger, Chocholoušek, Rádl – Popovič (82. Řezáč), Kraml (69. Brabec), Suchý (82. Vohrna), Havel (69. Arzberger), Zeman – Černý. Trenér: Stanislav Purkart.

