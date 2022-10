„Celý týden jsme si opakovali, že do zápasu musíme jít s větší bojovností, agresivitou a hlavně zodpovědností. Tohle nám totiž v předchozích zápasech chybělo,“ říkal trenér přeštického nováčka Stanislav Purkart. „A konečný výsledek ukazuje, že se nám to povedlo. Dokázali jsme zvítězit, poprvé v ČFL s nulou vzadu s tím, že soupeře jsme za celý zápas do nějakých vyložených šancí příliš nepouštěli,“ kvitoval zkušený kormidelník.