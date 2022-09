6. kolo FORTUNA ČFL A: TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FC Slavia Karlovy Vary 2:2 (2:1).Zdroj: Áčko Jiskry & Jiří Pojar

„Minule jsme udělali velkou ostudu v Přešticích, takže úkol nás trenérů byl jednoznačný – dát tým do zápasu s Karlovými Vary dohromady. Začali jsme dobře, zatímco hosté byli chvíli nejspíš ještě v autobuse a vedli jsme 2:0,“ popisoval zkušený lodivod úvod střetnutí, ve kterém úřadoval především mladý kanonýr Jan Zajíček, jenž vstřelil obě branky svého mančaftu.

FOTO, VIDEO: Dvougólové vedení nestačilo, Jiskra bere z boje proti Slavii bod

„Ale pak jsme dostali dva góly z nakopnutých balonů, což by se stávat nemělo. Při první brance na 2:1 jsme byli málo důrazní a druhý gól Karlových Varů v závěru byl něco podobného,“ zlobil se domažlický kormidelník. Záhy ale pogratuloval soupeři za to, že se nevzdal. „Jak už jsem řekl na začátku, jsem obrovsky zklamaný, ale musím pogratulovat soupeři za výkon ve druhém poločase i v jeho závěru. Vary do toho daly maximum“ uznal Pavel Vaigl.

VIDEO: Tisková konference po zápase Jiskra - Vary 2:2

Zdroj: Youtube

Zároveň ale poznamenal, že kdyby jeho družina za stavu 2:1 přidala třetí zásah, utkání by se asi vyvíjelo jinak. „Na to, jak máme zkušený tým, jsme si s některými situacemi moc dobře neporadili. Byli tam dvě tři situace, brejky, které jsme měli vyřešit lépe. Kdyby se tak stalo a dali jsme z toho třetí branku, asi by bylo hotovo. Jenomže my to nezvládli, soupeř srovnal a zápas skončil remízou,“ krčil rameny viditelně rozladěný kouč.

Zatímco v domácím táboře po dobře rozehraném, ale zpackaném boji s karlovarskou Slavií panovalo zklamání, ve Varech bylo o poznání veseleji . „Měli jsme katastrofální vstup do zápasu, kdy jsme už v patnácté minutě prohrávali o dva góly. Domácí byli všude rychleji a potvrzovali roli favorita,“ uvedl trenér Slavie z Karlových Varů Marian Geňo.

Zdroj: tvcom.cz

„Ale naštěstí další gól už nedali, zatímco nám pomohl snižující gól a vlastně poločasový výsledek byl pro nás ještě docela dobrý. Do druhé půle ale nastoupilo úplně jiné mužstvo: sebevědomé, hladové, začali jsme být více nebezpeční, vyhrávali jsme osobní souboje. Odměnou nám poté byl chvíli před koncem vyrovnávací gól. Tahle remíza je pro něco nás jako vítězství. Takhle vyrovnat po hodně špatném průběhu, to nedokáže každé mužstvo. Kluci mají můj velký obdiv,“ dodal spokojený trenér Slávistů.

Utkání nám i přes porážku ukázalo hodně věcí, říká trenér fotbalistek Domažlic