Fotbalisté Jiskry Domažlice jsou rozčarovaní kvůli některým výrokům rozhodčích při utkání 28. kola třetiligové ČFL na stadionu Xaverova proti Slavii Praha B. Jiskra vstřelila tři góly, ale hlavní rozhodčí Tomáš Švagr ani jeden neuznal. Domažlice prohrály 0:1, přišly o jedinečnou možnost bodově se dotáhnout na rezervu sešívaných a obhájit loňské prvenství.

František Dvořák. Slavia Praha B - Jiskra Domažlice 1:0, 26. května 2024. | Foto: Zdroj:Jiskra Domažlice

"Myslím si, že minimálně jeden ze tří vstřelených gólů měl být uznaný. Cítím takovou pachuť. Chápu, když chce někdo postupovat, ale nebylo to úplně fér. Každá porážka se těžko vstřebává, ale teď je to o to těžší," prohlásil útočník Jiskry Domažlice František Dvořák.

Po zápase se bavil s bývalými reprezentanty brankářem a současnými hráči Slavie Ondřejem Kolářem a útočníkem Stanislavem Teclem, kteří v neděli proti Jiskře hráli za béčko Slavie. "Kolář mluvil o výsledku jedna jedna, spíš dva jedna pro nás. Když vám toto řekne soupeř a fotbalista, který to vnímá spravedlivě. Stejně se k tomu vyjadřoval Standa Tecl, že to nebylo úplně fér," tvrdil Dvořák.

Zdroj: Jiskra Domažlice se souhlasem Martina Sazamy

Při jedné z branek posílal Martin Rychnovský centrovanou střelu na přední tyč. "Obránce soupeře šel do skluzu, nikdo ho neatakoval a dal si vlastňáka. Pomezní rozhodčí ale mávl ofsajd a hlavní to odpískal s tím, že náš hráč, který stál za soupeřem, byl v ofsajdu. Což je podle mě nepochopitelné," divil se fotbalista, který prošel mládeží Viktorie Plzeň.

Na začátku akce před dalším neuznaným gólem Domažlic byl sám František Dvořák. "Vyhrál jsem souboj, balon se dostal ke Standovi Vávrovi, u kterého stál kapitán Slavie Hunal, ten šel do rybičky s tím, že míč odehraje hlavou, ale balon netrefil a spadl na zem. K míči se dostal Petr Mužík a prostřelil Koláře, ale rozhdočí pískl faul na Hunala. To už mně přišlo komické," popsal Dvořák.

Obě situace jsou na videu, které je součástí tohoto článku.

Zdroj: Jiskra Domažlice se souhlasem Martina Sazamy

Při třetí neuznané brance byl Martin Fillo podle trenéra Jiskry Domažlice Pavla Horvátha pravděpodobně v ofsajdu.

František Dvořák měl na hlavě vyrovnání, ale trefil tyč Kolářovy brány. "Dostal jsem se před obránce, centr mě trefil do hlavy, balon šel o zem na zadní tyč a Kolář ani nezareagoval. Balon se bohužel roztočil a do tyče mířil ven, pokud by se odrazil více na střed hřiště, tak Standa Vávra dorážel do prázdné brány," pravil 32letý fotbalista.

Do konce sezony zbývají dva zápasy a Jiskra ztrácí na Slavii B šest bodů, vzájemné zápasy mají vyrovnané, ale Pražané mají lepší skóre.

"Už měsíc hraju s výronem kotníku, všechno jsem směřoval k tomuto zápasu. Takže teď těžko hledám motivaci. Už nehrajeme, v uvozovkách, o nic, takže motivace bude malá, případně každý ji bude hledat těžko. Hlavně aby se nikdo nezranil a pak jsme se mohli připravit na další sezonu," konstatoval František Dvořák.

Tři neuznané góly a červená karta. Jiskra prohrála šlágr se Slavií B