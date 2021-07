Od té doby jsou velcí kamarádi. A teď se Vaigl a Limberský, kterého Jiskra oznámila minulý týden jako posilu, potkají znovu.

Budete trénovat Davida Limberského, o němž je známo, že je váš velký kamarád, dokážete na něho na hřišti umět zařvat?

Já doufám, že jo (úsměv). V týmu jsou i další zkušení hráči, David všechny zná. Věřím, že to zvládneme. Jsme obrovsky rádi, že ho tady máme, pro celý domažlický fotbal je to plus.

Jak byste ho charakterizoval jako hráče?

Fotbal ho učit nemusím. Jak ho znám, vždycky do všeho jde na sto procent. Nikdy neuměl a nechtěl prohrávat. Když se to nepovedlo, byl vždycky naštvaný, a tak to má být. Dneska, když vidím některé hráče i v první lize, jak jim je to jedno… Takových lidí jako David, je málo. Já doufám, že jeho příchod prospěje všem.

Jiskra vyhlásila útok na postup do druhé ligy. Kdo by podle vás měl patřit k dalším aspirantům?

To teď po té covidové pauze vůbec neumím odhadnout. I další týmy posilují, volají o hráče. Bude to zajímavý ročník.

Ale přesto, odhadnete favority?

Určitě mezi ně bude patřit béčko Slavie Praha. jejich mladíci v přípravě dokazovali, že se vyrovnají i mančaftům z nejvyšší soutěže. Z těch ostatních bude vysoko Vltavín, tam se špatně hraje. Víc asi uvidíme, až se soutěž po delší pauze rozběhne.

Jak vy se cítíte na startu přípravy?

Jsem plný očekávání, až dlouho hrajeme jen přáteláky. Ostrý zápas jsme nehráli skoro rok. Cíle jsou vysoké.

Jste s nimi ztotožněný?

Já jen doufám, že když přišel David, nebudeme na tom hůř než loni. To bychom asi odskákali oba (úsměv).