Od nástupu Pavla Horvátha na lavičku fotbalistů Jiskry Domažlice je ze zkušeného Stanislava Vávry spíš střídající hráč.Teď v sobotu proti Motorletu (4:0) mu stačilo i dvacet minut na to, aby vstřelil v závěru svoji první branku v sezoně.

Domažlický fotbalista Stanislav Vávra si chystá trestný kop v pohárovém zápase s Příbramí. Foto: Jiří Pojar | Foto: Jiří Pojar

Popište nám svoji branku…

Byl to celkem šťastný gól. Dvořka (Dvořák) prodloužil dlouhý nákop a šli jsme dva na jednoho, chtěl jsem přihrávat Došlákovi (Došlý) před prázdnou branku, ale soupeř to zblokoval a bylz toho gól. Podobně jsme vyřešili i další akci, kdy dával Došlák čtvrtou branku.

Motorlet jste porazili 4:0, bylo to snadné vítězství?

Vstoupili jsme do zápasu dobře, aktivně. Kluci se snažili být na balonu. Motorlet přijel s jasnou taktikou hrátv bloku, moc nepresovat, byli zatažení. Ale naštěstí jsme brzy dali pěkný první gól.

Ale další jste přidali až po přestávce, proč?

Vždycky když dáme takhle brzy gól, trošku nás to uspí. Hru jsme i nadále kontrolovali. V úvodu druhé půle jsme dali na 2:0, pak už bylo rozhodnuto. Jsme rádi, že jsme přidali další dvě branky, pro fanoušky to bylo příjemné utkání.

Jiskra se naladila na pohár s Jabloncem vysokou výhrou nad Motorletem

V létě přišla do Domažlic řada nových hráčů, je teď už znát lepší souhra?

Ještě je na čem pracovat, ale posun je už vidět. Víme, co chceme hrát. Zápas od zápasu je to lepší, forma má stupňující tendenci. Doufám, že to bude pokračovat, budeme dál dávat hodně branek a budeme stoupat tabulkou nahoru.

Ve středu vás v MOL Cupu čeká Jablonec (od 15.30). S čím půjdete do zápasu?

Zkusíme prvoligového soupeře překvapit. Doufám, že dorazí co nejvíce fanoušků. Budeme jejich podporu potřebovat, abychom se i s jejich pomocí rvali o postup.

Chcete využít toho, že má soupeř špatný vstup do ligy?

Jo, ale bude to strašně složité. Oni se v lize nenacházív dobré situaci. Je otázka,v jaké sestavě nastoupí, jestli to trenér prostřídá. Ale my do toho půjdeme naplno. Když budeme makat, hrát zodpovědně a odevzdáme každý sto procent, věřím, že máme šanci, můžeme je potrápit.

Co bude podle vás klíčové?

Důležité bude, jak zvládneme defenzivu, v útočné fázi kvalitu máme. Můžeme využít toho, že Jablonec není v dobrém rozpoložení.

