Zatím vypadá na to, že u mužstva nadále zůstane. „Je reálně, že do konce podzimu nedojde k žádné změně. Pak budeme hledat případně nějakou variantu. Uvidíme ale," dodal Vaigl.

„Říkáme si tři zápasy, že bychom se potřebovali od něčeho odrazit. Zatím se to ale neděje, což je i ten důvod, proč jsem nabídl tuto variantu," řekl zkušený kouč, který od týmu rozhodně neutíká.

Jiskra stále marně čeká na moment, který by ji nastartoval.

Právě nenaplněný potenciál mužstva je to, co nejvíce trápí lodivoda Domažlic.

„Pan Ticháček řekl, že ne. Pro něj zatím neexistuje varianta, že bych skončil na lavičce. Každopádně jsme se domluvili, že to ještě v klidu probereme v pondělí," řekl k celé situaci kouč Jiskry, který se snaží v posledních týdnech zatím marně rozjet vyhasínající domažlickou mašinu.

