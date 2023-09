Po vítězném utkání 6. kola třetiligové ČFL se zraky fotbalistů Jiskry Domažlice upínají ke středečnímu losu 3. kola MOL Cupu. V osudí už bude i takzvaná silná trojka FORTUNA:LIGY - Sparta, Slavia a Viktoria Plzeň. Právě pražská Sparta vyřadila v minulé sezoně Jiskru z domácího poháru.

Jakub Teršl. FORTUNA ČFL, skupina A, 6. kolo: TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FC Slavia Karlovy Vary 3:1 (3:0). | Foto: Jiří Pojar

"Chtěl bych znovu Spartu, protože jí fandím. Minulou sezonu se nám pohárový zápas proti ní nepovedl, byl to kolotoč, ale na tom nic nemění, že bych bral ji," svěřil se po ligovém utkání s Karlovými Vary na tiskové konferenci obránce Domažlic Jakub Teršl, který hrál v mládežnických výběrech za Viktorii Plzeň.

Teršl odehrál proti Karlovým Varům 71 minut. "Do zápasu jsme šli s cílem odčinit porážku z Plzně s Viktorií B, protože tam nám to nevyšlo výsledkově a první poločas ani herně. Proti Varům jsme předvedli výborný vstup do zápasu, kolem dvacáté minuty jsme vedli 3:0. Myslím si, že ve druhé půli jsme nehráli jednoduše a nechali jsme si dát hloupý gól z dálky. Poté jsme se zatáhli. Nicméně jsem přesvědčen, že jsme si vytvořili šance, abychom vyhráli 5:1 nebo 6:1. Což je škoda. Ale dosáhli jsme důležitého vítězství," řekl 26letý fotbalista.

V nedělním (10.15 hodin) duelu 7. kola ČFL skupiny A čeká Jiskru zápas v Praze s Duklou B. "Uvidíme, kolik vypustí hráčů z áčka, od toho se to asi bude odvíjet. Minulý zápas hráli Červenka a Buchvaldek. My se ale budeme chtít soustředit sami na sebe a zvládnout zápas vítězně," prohlásil Jakub Teršl.

FOTO, VIDEO: Jiskra přehrála karlovarskou Slavii, rozhodl fantastický úvod