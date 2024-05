/AKTUALIZUJEME/ Fotbalisté domažlické Jiskry dál živí naději na postup do druhé ligy. Ve 25. kole ČFL porazili v páteční předehrávce na domácím hřišti akademii druholigového Táborska 2:1, i když hráli hosté od 33. minuty proti deseti.

Stejně jako v minulém kole v Písku nasměroval domažlickou Jiskru za třemi body proti akademii Táborska (2:1) střelec prvního gólu Petr Došlý. | Foto: Foto: Jiskra Domažlice

V té chvíli už však vedli po brance Došlého, který se chvilku předtím ve sporném souboji prodral k zakončení přes hostujícího obránce a střelou na vzdálenější tyč nedal brankáři Matouškovi šanci – 1:0. Předtím dvakrát zahrozili hráči Táborska, ale v šesté minutě ránu Brabce tečoval na roh stoper Čihák a při tutovce Šplíchala v 16. minutě fantasticky zasáhl ukrajinský gólman Čerepko v domažlických službách.

Dvě minuty předtím předvedli první pohlednou akci i domácí, Fillo střihl nůžkami po centru Svobody, ale branku netrefil. Stejný hráč pak ve 29. minutě pálil z první vedle po trestném kopu kapitána Mužíka. A pak už Jiskra udeřila, navíc dostal za hlasité protesty žlutou kartu hostující Brabec.

Chvilku po inkasovaném gólu a dalším ostřejším souboji neudržel nervy na uzdě hostující Kopřiva, odchovanec plzeňského fotbalu udeřil pěstí do břicha dalšího viktoriána Jedličku a musel předčasně pod sprchy. A tím jako by pohledný fotbal skončil.

„Většinou máme soupeře po Táborsku, takže jsem sílu soupeře znal. Na hřišti se o ní přesvědčili i kluci, byl to těžký zápas. Boj ve velkém vedru, který jsme zvládli za tři body. Někdy jsme hráli i lépe, ale vítězství to nebyl, dneska ano. Měli jsme i dost šancí, mohlo to skončit 3:0, ale bylo to 2:1. Bereme tři body a jedeme dál, koukáme dopředu,“ prohlásil cestou ze hřiště domažlický kouč Pavel Horváth, který měl ve druhém poločase chvílemi obavy o výsledek.

I proto čtvrt hodiny před koncem oživil oba kraje zálohy, místo ofenzivnějších hráčů Filla a Došlého poslal na hřiště Fedaka s Aubrechtem. „Do obrany jsem nechtěl sahat. Soupeř poslal na hřiště čerstvého Drchala, Stefan (Fedak) je původem obránce, rychlý a důrazný hráč. Chtěli jsme, aby ho pohlídal. Navíc měl i jednou dobrou šanci,“ vysvětloval tyhle změny Pavel Horváth, kouč Jiskry, který v souboji bývalých reprezentantů vyzrál na Jana Šimáka, jenž byl na lavičce akademie Táborska.

Domažličtí sice častěji drželi míč na kopačkách, ale jen Fillo v 67. minutě hlavičkoval těsně vedle. Uklidnění mohlo přijít až osm minut před koncem, kdy se po akci střídajících hráčů a centru Aubrechta střelecky prosadil Zajíček – 2:0. Ale Táborsko pak vsadilo vše na jednu kartu, stoper Brabec se vysunul na hrot a čtyři minut před koncem se ve vápně dostal k odraženému míči Šplíchal a prostřelil Čerepka – 2:1. Jiskra už pak v nervózním závěru těsné vítězství uhájila i nadále tak živí na druhém místě naději na postup do druhé ligy

„Už delší dobu víme, že nemůžeme ztrácet body. Ale takové je naše filozofie, chceme vyhrávat,“ doplnil domažlický trenér a znovu vyzdvihl výkon Táborska. „Soupeř byl dobrý. Nám některé věci nevycházeli, byli jsme nepřesní. Spousta situací šla dohrát lépe,“ vypozoroval Pavel Horváth.

Jiskra Domažlice – Táborsko akademie 2:1

Poločas: 1:0

Branky: 32. Došlý, 82. Zajíček – 86. Šplíchal

Rozhodčí: Beneš. ŽK: Fedak (na střídačce), Zajíček – Praveček, Brabec, Schindler. ČK: Kopřiva (33., Táb.). Diváků: 287.

Jiskra: Čerepko – Svoboda, Čihák, Teršl, Rychnovský – Došlý (76. Aubrecht), Mužík (90. Vávra), Procházka, Fillo (76. Fedak) – Dvořák, Jedlička (55. Zajíček).