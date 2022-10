„Už jsem potřeboval dát góla. Jsem šťastný, že vedl ke třem bodům, protože pro nás je důležité sbírat body a stoupat tabulkou. Chceme být první, takže jdeme zápas od zápasu, abychom na podzim nasbírali co nejvíce bodů. Nechceme je na jaře honit jako minulou sezonu,“ řekl Petr Došlý.

Jiskra zvítězila 3:0, v tabulce je třetí a na první Viktorii Plzeň B ztrácí čtyři body. „Samozřejmě že je důležité, že jsme s ní udrželi kontakt. Nechceme se dívat na ostatní výsledky, ale kolem sebe slyšíte, jak hráli jiní. Pro nás je teď důležité soustředit se na Hostouň, s níž hrajeme v neděli. Nejlépe přivézt tři body a dál jít krůček po krůčku. Sezona je dlouhá, není kam spěchat,“ uvedl Došlý.

Písek se překvapivě zatím krčí na předposledním místě. Favoritem zápasu byly Domažlice, ale o jednoznačném utkání podle Došlého nemůže být řeč. „Písek je kvalitní mužstvo. I když v tabulce není tam, kde býval, tak přesto pro nás byl těžkým soupeřem. Zápas jsme zvládli vítězně. Podařilo se nám potvrdit body z Králova Dvora, za což jsme šťastní a jdeme zase o zápas dál,“ prohlásil.

Mužstvo z Chodska je spokojené s posledními dvěma zápasy. „Předtím jsme měli dva výpadky proti soupeřům, s kterými jsme nechtěli prohrát. Teď to ovšem vypadá, že se sehráváme a dáváme dohromady a mohlo by to fungovat. Vážíme si toho, nechceme zpychnout a musíme dál pracovat,“ dodal Petr Došlý.

