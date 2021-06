V útulném areálu ve Zbůchu se střetly s rezervou Viktorie Plzeň, kterou sice nesestřelily jako na podzim v rámci mistrovského utkání ČFL (8:0), ale i teď zvítězily. Tentokrát těsně 2:1.

„Do zápasu jsme šli v oslabené sestavě, ale i přesto jsme utkání podle mého názoru zvládli celkem slušně. Hráli jsme solidně z obrany a čekali na chyby soupeře. Dali jsme dva hezké góly, ale mohli jsme minimálně ještě jednu branku přidat,“ řekl Deníku po zápase Kryštof Pavlík, hbitý záložník Chodů s plzeňskou minulostí.

Sám přiznal, že absence několika hráčů a slátaná sestava výkon Jiskry v závěru poznamenala. „Viktorka je výborně kondičně připravená a ke konci zápasu už to bylo znát. Posledních patnáct minut už to z naší strany nebylo ono, ale naštěstí jsme protivníka k ničemu vážnějšímu nepustili a zvítězili,“ doplnil spokojený fotbalista.

Teď mají Domažlice až do 18. června volno. Pak začnou hlavní část přípravy na nový soutěžní ročník. Vzhledem k tomu, že Jiskru a jejího kouče teď trápí celá řada zranění, není vyloučené, že Chodové budou posilovat.

„Pokud budou finance, tak k tomu asi přistoupíme. Je však na to ještě relativně dost času to všechno zvážit,“ uvedl pro klubový web trenér Domažlic Pavel Vaigl, který prozradil, s kým by se měla jeho družina v rámci přípravného období utkat.

„Letní přípravu už máme naplánovanou. Hned v sobotu 19. června budeme hrát s Doubravkou, a pak v Mýtě. Další zápasy odehrajeme se starším dorostem Viktorie Plzeň, se třetiligovými Zbuzany a generálku s Petřínem,“ prozradil Pavel Vaigl. Spekuluje se i o zápasech s ligovou Plzní a Spartou.