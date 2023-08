/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Jiskry Domažlice od deváté minuty po brance Tomáše Jedličky vedli, ale FK Robstav se po přestávce herně zvedl a Daniel Černý vyrovnal. Až do vyloučení Abdula Musy byli hosté lepší, domácí pak vyvinuli tlak, ale nerozhodné skóre 1:1 už zůstalo.

FORTUNA ČFL, skupina A, 4. kolo: TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FK Robstav (žlutí) 1:1 (1:0). | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„S remízou jsme spokojení, z Domažlic se body jen tak nevozí. Odehráli jsme tady solidní partii, i když první poločas byl z naší strany ustrašený. Ve druhé půli jsme zlepšili pohyb, dostupovali jsme protihráče. Také jsme vyrovnali a stupňovali jsme tlak, zastavilo nás až vyloučení. Pak jsme se museli zatáhnout do hlubšího bloku a čekali na brejky. Moc šancí jsme neměli, ale slušně jsme to ubránili. Kluci to poctivě odmakali,“ říkal Stanislav Purkart, kouč FK Robstav. „Podržel nás gólman Hrabačka,“ vyzdvihl výkon 23letého brankáře.

S tím souhlasil i jeho domažlický protějšek. „Znám Hráběho (Hrabačka), je to výborný gólman. Předvedl velkou kvalitu,“ kýval hlavou Pavel Horváth po domácí ztrátě.

„Začali jsme velmi dobře, šli jsme do vedení. Ale vlastními chybami a laxní rozehrávkou jsme se dostali sami pod tlak. I přesto si myslím, že jsme zápas mohli dovést v klidu k vítězství. Jenže zase jsme dostali zbytečný gól jako v minulém kole. Takové chyby nesmíme opakovat, A když už jsme si pak po vyloučení soupeře vytvořili tlak, nevyužili jsme šance. Kluci byli v některých fázích zbytečně nervózní,“ litoval kouč Jiskry.

FORTUNA ČFL, skupina A, 4. kolo: TJ Jiskra Domažlice - FK Robstav 1:1 (1:0).Zdroj: Jiří Pojar

Ta vedla od deváté minuty, když Aubrecht posunul míč na levou stranu na Svobodu a ten vyzval přízemním centrem před branku ke skórování Jedličku – 1:0. I po zbytek první půle měli domácí navrch, domažlický gólman Cherepko musel zasahovat jen při jen střele z hranice šestnáctky. Ale ani Jiskry z tlaku nic nevytěžila, jen závary a standardní situace.

Po změně stran byli lepší hosté, Brabec ještě v 57. minutě rozvlnil jen boční síť. Ale šest minut na to už se Robstav radoval z vyrovnání, když exdomažlický Černý v jeho barvách dotlačil míč po centru za brankovou čáru – 1:1.

A to jí nalilo sil, za vápnem se opřel do míče Havel a jeho střela se po těči jednoho z obránců otřela o tyč domažlické branky. Tlak hostujícího Robstavu sílil, jenže po zbytečné chybě hasil brejk soupeře Musa zatažením soupeře za dres a po druhé žluté kartě musel předčasně pod sprchy.

Teprve pak převzali otěže zápasu domácí, ale v hlavní roli byl brankář soupeře Hrabačka. Perfektní zákrok vytáhl především v 81. minutě při hlavičce Dvořáka z malého vápna. A když už ho v nastaveném čase překonal domažlický kapitán Mužík, zastavil jeho střelu do sítě Brabec, bývalý hráč Jiskry.

Robstav tak od postupu do ČFL ani ve třetím zápase s Domažlicemi neprohrál. Po loňské domácí výhře 5:1 získal na jaře i teď bod za remízu venku (1:1).

Jiskra Domažlice – FK Robstav 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 9. Jedlička – 63. Černý. Rozhodčí: Doubrava – Švagr, Glogar. ŽK: Fedak, Zajíček – Skála, Zeman, Musa. ČK: Musa (69. Robstav). Diváků: 485. Jiskra Domažlice: Cherepko – Fedak, Teršl (72. Vávra), Procházka, Svoboda (79. Rychnovský) – Fillo, Mužík, Pavlík (72. Zajíček), Aubrecht (46. Dvořák), Vais – Jedlička (79. Došlý). FK Robstav: Hrabačka – Šulc (46. Tvaroh), Chocholoušek, Musa, Skála – Brabec, Kraml (59. Buneš), Havel (74. Štursa), Petr, Zeman (90+1. Řezáč) – Černý.