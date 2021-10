„Trenér Pavel Vaigl byl zklamaný z porážky se Sokolovem a přesvědčený, že mužstvu nemá co dát. Má moji důvěru a pokračuje. Chceme navázat na začátek sezony, věříme, že překonáme výsledkovou krizi,“ informoval prezident Domažlic Jaroslav Ticháček.

Jiskra vyhrála první čtyři zápasy ČFL a vyhřívala se na prvním místě tabulky. Jenže od debaklu 1:7 od druholigové Vlašimi v Českém poháru mužstvo tápe.

„Jestliže jsem před měsícem, kdy jsme byli první, říkal v kabině, že nastavená filozofie je dobrá, tedy hrát atraktivní fotbal, tak za měsíc nemůžu tvrdit, že máme špatnou filozofii,“ připojil Ticháček argument pro setrvání trenéra Vaigla s tím, že k odvolání trenéra není důvod i proto, že Domažlice jsou čtvrté, tedy v popředí tabulky.

Po pohárovém výprasku přišly první ztráty v lize. Fotbalisté Domažlic třikrát za sebou remizovali. „Blamáž s Vlašimí se podepsala na našem sebevědomí. Doma s Admirou (2:2) jsme dostali gól v poslední minutě, na hřišti Vltavínu (2:2) soupeř vyrovnával osm minut před koncem. Věci se obrátily proti nám, a k tomu jsme to víceméně nezvládali mentálně,“ tvrdil Ticháček.

V osmém kole Jiskra vyhrála nad Příbramí B 3:0, ale v následujícím kole poprvé padla v Benešově (3:5), ve vloženém svátečním kole zachraňovala remízu 1:1 ve Štěchovicích s Povltavskou FA a v sobotu prohrála s posledním Sokolovem. „Měl jsem s hráči pohovor, musí si sáhnout do svědomí. Klukům jsem řekl, že trenér za nimi vždy stál, takže teď mu to musí vrátit a více za něj bojovat,“ uvedl prezident klubu.

Výsledková mizérie podle něj pramení i z uspokojení či ukolébání se. „Hráči musí přidat. Na druhou stranu chápu, že kluci trénují po práci, jezdí do Domažlic, takže se na nich možná projevuje únava. Ideální není ani to, když se třeba v Benešově hraje od 10.15 hodin, od šesti ráno jsou v autobusu a po třech hodinách cesty jdou hrát. Myslím si, že toto do dospělého fotbalu nepatří a také se to podepíše na únavě,“ je přesvědčen.

Z prvního místa se Domažlice postupně propadly na čtvrtou příčku, se ztrátou pěti bodů na první Králův Dvůr. „Výsledek se Sokolovem nás mrzí. Pokud bychom vyhráli, ztráceli bychom z druhého místa na prvního jen dva body,“ upozornil Ticháček.

Do konce podzimní části třetiligové ČFL zbývá odehrát čtyři zápasy. Nejbližší čeká fotbalovou Jiskru v neděli na hřišti Karlových Varů. Prezident klubu nestanovil bodový cíl pro tato čtyři utkání. „Samozřejmě ale chci věřit, že budeme body získávat. Chceme se konečně odrazit nějakým dobrým výsledkem,“ řekl šéf Domažlic.

Cílem nadále zůstává prvenství v soutěži a postup do druhé ligy. Mužstvo proto čekají změny. „V zimě určitě proběhne trochu okysličení kádru, protože se chceme připravit na to, že bychom eventuálně postoupili,“ doplnil prezident Jiskry Domažlice Jaroslav Ticháček.