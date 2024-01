V Domažlicích hostoval z Viktorie Plzeň váš o čtyři roky mladší bratr Filip, který hraje první ligu za Hradec Králové. Konzultoval jste přestup s ním?

Úplně ne. Ale schválil mi ho s tím, že je super, že jdu do Domažlic. Filip na ně vzpomíná jen v dobrém, hrál za ně, než odešel do tehdy druholigových Pardubic. Bylo kolem devatenácti let. Teď jsem v Domažlicích i já, ale jsem starší, tak se třeba na stará kolena ještě odpálím do první ligy. (smích) Je škoda, že jsme se tady nesešli spolu.

Jaká bude vaše role v týmu?

S Pavlem Horváthem víme, co máme jeden od druhého očekávat. Chci pomoct klukům, rád bych obhájil titul v ČFL a popral se o postup do druhé ligy. Vím, že to nebudu mít zadarmo, protože přicházím jako posila, a musím ukázat klukům v kabině, že jim pomůžu. Znám všechny, protože s polovinou z nich jsem hrál a proti druhé polovině hraju čtyři roky v ČFL.

Manželka mi novou funkci schválila, říká Limberský

Koho znáte nejvíc?

Standu Vávru, s kterým jsem byl tři roky v Sokolově, bydleli jsme spolu na ubytovně. Dále Martina Rychnovského, Jonáše Vaise, Tomáše Jedličku, Vencu Svobodu, nechtěl bych na někoho zapomenout. Nejzkušenější, jako jsou Venca Procházka a Martin Fillo, tolik neznám, ale myslím si, že od prvního tréninku je budu znát.

Jsou v Domažlicích vyšší ambice než ve Viktorii B?

To se těžko hodnotí. Ale Domažlice a Viktoria B je něco jiného v tom, že v Plzni je béčko zaměřené na výchovu hráčů. Byl jsem tam od toho, abych jim pomáhal.

Těšíte se na první zápas za Jiskru?

Hodně. Těším se na stadion, protože když jsme sem přijeli s Plzní, byla v Domažlicích skvělá atmosféra. Minulou sezonu kluci udělali titul a málem postoupili do druhé ligy. Na jaře budeme nahánět Slavii B s Hostouní, myslím si, že kluci budou chtít titul. Já bych ho hrozně rád vyhrál, protože se mně dosud toho moc nepodařilo vyhrát.

Domažlice začínají přípravu i s Čihákem z Viktorie B