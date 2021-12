„Hodnotím to pozitivně. Liberec přijel se sedmi hráči ze širšího hráčů A týmu. Na straně soupeře tak byla velká kvalita, což bylo znát v průběhu prvního poločasu, kdy byl Liberec jasně lepší a my jsme nestíhali. Mohli jsme prohrávat po první půli klidně o více než o jednu branku. Po pauze ale hosté vystřídali a hra se vyrovnala. Povedlo se nám srovnat skóre a nakonec jsme mohli i zvítězit, když jsme těsně před koncem zápasu nastřelili břevno. Výhra by ale vzhledem průběhu nebyla zasloužená,“ řekl po utkání trenér rezervy Viktorie Plzeň Josef Parlásek.

Západočeši zkoušeli během přípravných zápasů i potenciální posily. Na zkoušce byli Tadeáš Pospíšil z Kladna nebo Roman Čerepkai ze Slovanu Bratislava.„Testovaní hráči zaujali a budeme v tom pokračovat dál i v lednu. Zároveň budeme i řešit, které případně hráče posuneme z devatenáctky do béčka. V prosinci si k tomu ještě sedneme,“ upřesnil Parlásek.

Plzeň – Liberec 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 71. Jedlička – 41. Polyák. Sestava Plzně: Mrózek – Šoul (56. Secký), Vach, Fišer, Žilák – Gaszczyk (76. Planeta), Kronus (56. Krůta), Sojka – Vrba (67. Pospíšil), Jedlička, Aubrecht (56. Kolerus).

