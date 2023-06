Vítězný gól a branku zaručující fotbalové Jiskře Domažlice konečné prvenství v třetiligové ČFL skupině A vstřelil v 90. minutě střídající útočník Vojtěch Černý. Dvaadvacetiletý fotbalista oslavoval gól na 2:1 proti Dukle Praha B tak vehementně, že si za svlečení dresu vykoledoval žlutou kartu. Dvě kola před koncem základní části má první Jiskra nedostižný sedmibodový náskok na druhé Bohemians Praha B. O postup do druhé ligy si to Domažlice rozdají v baráži s vítězem skupiny B ČFL Viktorií Žižkov.

Fotbalisté Jiskry Domažlice (v modrém) výhrou 2:1 nad rezervou pražské Dukly v Přední Kopanině zpečetili vítězství ve skupině A ČFL. | Foto: Jiří Pojar

"Je to krásné, jako ze snu. Když se dá takový gól, tak je to fakt krásný," svěřil se Vojtěch Černý.

Spoluhráči na vás naskákali, zalehli, mohl jste vůbec dýchat?

Cítil jsem se trochu stísněně, ale bylo to v euforii, takže to bylo v pohodě. Nebylo to tak, že by mě kluci úplně zavalili.

Vítěznou branku jste vstřelil po rohovém kopu. Překvapilo vás, že jste dostal od soupeře ve vápně tolik prostoru?

V podstatě to byl špatně zahraný rohový kop na přední tyč. Fanda Dvořák pustil balon intuitivně za sebe s tím, že tam někdo bude. Odskočil jsem si od strážce a pak jsem to vyřešil střelou do brány.

S jakými pokyny vás trenér Pavel Vaigl posílal deset minut před koncem na hřiště?

Odmakat to a snažit se dát góla, protože jsme potřebovali vyhrát. Takže jsme chtěli zvládnout zápas vítězně, aby už bylo hotovo.

Co vám říkali starší spoluhráči po vstřelení gólu?

Gratulovali mi s tím, že je krásné dát takovou branku a že je super, jak jsem si za tím gólem šel.

Domažlice slaví výhru v ČFL, o postup do druhé ligy se porvou se Žižkovem

V sobotu jste hrál celý zápas za Jiskru B v divizi. Jak jste se cítil fyzicky?Dobře. Doma jsem zregeneroval. V nedělním zápase by to bylo tak maximálně na dvacet minut, těch deset minut stačilo.

Jak probíhaly oslavy?

Po zápase s Duklou B jsme jeli do Plzně do Klubovky ve Štruncových sadech, kde jsme měli týmové sezení včetně jídla a pak jsme se přesunuli dál.

Domažlice čeká baráž s Viktorií Žižkov ze skupiny B ČFL o postup do druhé ligy. Jak vidíte šance Jiskry?

Myslím si, že je to padesát na padesát. Samozřejmě že se budeme snažit zvládnout baráž. Uvidíme, jak ji zvládneme.

Je lepší mít jistotu už dvě kola před koncem s ohledem na možné pošetření sil na baráž?

To je spíš otázka na trenéra, jestli pošetří některé hráče na baráž. Myslím si ale, že je lepší mít jistotu dvě kola před koncem, protože už se nemusíme stresovat a můžeme se soustředit jen na baráž.

Vojtěch Černý v euforii svlékl a zahodil dres. Kluci mně za to dali pokutu, říká