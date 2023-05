Páteční předehrávka 25. kola letošního ročníku áčkové skupiny FORTUNA ČFL na hřišti jihočeského Písku nevyšla fotbalistům domažlické Jiskry podle představ. Chodové sice ještě ve druhé minutě nastavení vedli 3:1, ale domácí mužstvo dokázalo dvěma slepenými góly skóre srovnat.

Trenér domažlických fotbalistů Pavel Vaigl. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Myslím si, že tak zkušený tým, jaký máme, by si tohle už měl pohlídat," shodli se po zápase kapitán týmu Petr Mužík i hlavní trenér Pavel Vaigl, jenž se k šestigólové přestřelce vracel ještě v hodnocení pro klubový facebook.

FOTO, VIDEO: Jiskra nezvládla nastavení a z Písku veze jen bod. Co řekl kapitán?

Domažlice do zápasu vystoupily dobře a zásluhou ukrajinského fotbalisty Stefana Fedaka se už v 8. minutě ujaly vedení. Písečtí, kteří letos bojují o záchranu, ovšem stačili do konce úvodního poločasu (z penalty) vyrovnat.

„První poločas nebyl z naší strany moc dobrý. Sice jsme se po trefě Fedaka, který zužitkoval dobře kopnutý roh Petra Mužíka, dostali do vedení, ale pak jsme nechali soupeře hrát a nakonec i ze správně nařízené penalty inkasovali vyrovnávací gól. Domácí tým jsme pustili do dvou tří nebezpečných brejků a krajní záložníci hráli na můj vkus až příliš vysoko," zlobil se zkušený kouč Domažlic s tím, že někteří hráči nedodržovali prostory, ve kterých se měli pohybovat, a to byla čirá voda na mlýn borcům ve žlutých barvách Písku.

Zdroj: FC Písek

„Když chceme hrát na špici, tak musíme plnit týmové věci, ale v první půli jsme týmově bohužel nehráli. Byli jsme na hřišti roztrhaní, někteří hráči neplnili to, co měli a vzadu jsme také udělali pár individuálních chyb," poznamenal ještě Pavel Vaigl k průběhu úvodního dějství. V kabině trenér vysvětlil, co po hráčích chce, a ti si to částečně vzali k srdci. „Za mě jsme do druhé půle vstoupili velmi dobře, už jsme nepouštěli domácí do situací, které jsme jim nabídli v prvním poločase a dokázali jsme dát dvě malinko šťastné branky," uvedl Vaigl.

Tu druhou (na 3:1) dal střídající Vojtěch Černý už v momentě, kdy Jiskra hrála po vyloučení stopera Jakuba Teršla v oslabení (od 71. minuty). Když už to vypadalo, že Chodové ukořistí další tři body, udeřili dvakrát v nastaveném čase domácí.

„I když jsme hráli v deseti, dokázali jsme dát díky Vojtovi Černému třetí gól a rozhodně jsme to měli dotáhnout do konce," připustil trenér Domažlic, ale pochválil i píseckého soupeře, který nic nezabalil. „Domácí si za tím šli, i když při třetí brance měli štěstí, kdy Franta Dvořák odkopával míč a trefil hráče Písku, od kterého balon zaplul do sítě," popisoval Vaigl vůbec poslední moment boje.

Zdroj: tvcom.cz

Na každý pád: Jiskra remizovala v Písku 3:3, ale udržela se v čele třetiligové tabulky. A díky nedělní remíze pražské Admiry na půdě Bohemians 1905 B má i nadále tříbodový náskok. Třetí je rezerva Viktorie Plzeň, která aktuálně ztrácí sedm bodů, ale oproti Domažlicím (i Bohemians) má dva zápasy k dobru (v neděli v Hostouni a ve středu na hřišti Povltavské Fotbalové akademie).

