Můžete tedy říct, že to byl od Jiskry povedený výkon? Od začátku jsme hráli, co jsme chtěli. Troufnu si říct, že už do dvacáté minuty jsme měli vést 2:0. Bohužel se nám povedlo skórovat až v závěru první půle a do kabin jsme šli s nejtěsnějším vedením.

Jistě potěší, že jste ho zajistil právě vy?

Jsem hrozně rád, že se mně povedlo skórovat hned v soutěžní premiéře za Domažlice, tým jsem tím uklidnil. Druhý poločas už jsme zvládli skvěle, pohlídali jsme si to a přidali další góly, Královák měl jednu šanci.

Zeptám se ještě na ten gól. Vy jste přišel do Domažlic především vyztužit defenzivu, ale nakonec jste odšpuntoval kanonádu…

Jasně, že jsem přišel pomoct do defenzivy, ale i v ofenzivních standardkách se umím prosadit. Jiskra má ve vzduchu velkou sílu. Zápas se mně povedl, jeden gól jsem dal, u druhého jsem vracel balon před bránu a Standa (Vávra) to pak skvěle sklepl Jonymu (Vais). Ke konci zápasu jsem mohl přidal ještě druhý gól, ale to už by mě asi nechytili. (úsměv)

Dlouhé auty Stefana Fedaka, to je asi velká zbraň, co?

Stefi má čas si vše připravit. A co si budeme povídat, rukou to dáte přesněji než nohou. Každý ví, že tohle je jedna z našich silných stránek.

Další bude kvalita a šíře kádru. Trenér Pavel Horváth poslal v 58. minutě do hry tři čerstvé hráče a byli mezi nimi první ligou ostřílení borci Vávra s Vaisem…

No, musím říct, že v kabině máme obrovskou kvalitu. Je to vidět na tréninku i v zápasech, dokážeme si na hřišti vyhovět. Síla tady je, ale respektujeme i soupeře, i když se soustředíme hlavně na svoji hru. Nechci být zlý, ale 4:0 je pro Královák ještě dobrý výsledek, gólů jsme mohli vstřelit víc.

A to vám chyběly největší hvězdy Fillo s Procházkou…

Filous před zápasem dobral antibiotika, radši ho trenér pošetřil. Venca, doufám, bude se zraněným ramenem taky brzy fit.

Až se vrátí, přepustíte mu pozici dirigenta obrany, nebo se o roli šéfa podělíte?



Myslím, že se podělíme. On bude možná rád, že budu víc mluvit já. Mám to nějak vrozené, nedělá mi to problém. (úsměv) A je pro mě velkou ctí hrát vedle Venci Procházky. Můžu se dál učit.

Teď pojedete poprvé ven, jaký bude Vltavín soupeř?

Jaro jsme odstartovali skvěle, ale musíme takhle pokračovat. Vltavín jsou většinou mladí kluci, hodně fotbaloví, řada jich prošla Spartou. Musíme se na utkání pořádně připravit.

