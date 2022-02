„S výsledkem určitě nejsme spokojení, protože pět obdržených branek je hodně. V defenzivě máme dlouhodobější problémy, ale pracujeme na zlepšení. Není to výmluva, ale chybí nám obránci Mára Bauer, Limberský a Rychnovský, kteří patří do základní sestavy. Proti Budějovicím jsme měli nově složenou obrannou dvojici Martin Hrubý a Tomáš Kuhajda, kteří na tomto postu nehrají. Nicméně jsem přesvědčen, že i tak by se nám nemělo stávat to, co s Budějovicemi,“ řekl trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

Jeho svěřenci totiž po vedoucím gólu třikrát inkasovali po individuálních chybách. „Nejprve po standardní situaci, což se nesmí stát,a navíc s mladšími hráči. Při druhém gólu si brankář Růžička namísto zpracování předkopl balon a protihráč nám vstřelil gól z půlky do prázdné brány. Při třetím gólu Mlynařík nehrál malou domů, prohrál souboj a soupeř běžel sám na branku. Takže tyto tři individuální chyby nás srazily,“ mrzelo domažlického trenéra.

FOTO: Domažlice porazily na úvod přípravy i bez Limberského plzeňský Petřín

Ve druhé půli se výkon Jiskry zlepšil, soupeře dostala pod tlak, vytvářela si šance, z čehož vyplynuly góly i střelba do tyčky a břevna. „Po přestávce jsem byl trochu spokojený, protože jsme soupeře zmáčkli a nepustili ho k naší brance. Bohužel jsme dostali dva góly, což se nesmí stávat. Hra do defenzivy je špatná, to ovšem není věc jen obránců, ale celého týmu,“ prohlásil Vaigl.

Zranění Bauera je podle kouče Domažlic dlouhodobějšího rázu, Rychnovský má komplikovanou zlomeninu ruky a chybět bude zhruba měsíc, Limberský by mohl hrát už příští přípravný duel.

„David si na pátečním tréninku na umělé trávě lehce poranil koleno, byl připravený odjet na zápas, ale druhý den ráno ho koleno bolelo. Doufám, že to bude v pořádku,“ konstatoval trenér Pavel Vaigl.