Ale na cestě do druhé ligy vás může zastavit nevyzpytatelná baráž. Nemrzí vás to?Prostě to tak je, bereme to jako fakt. Obecně jsem zastánce baráží, přinese to větší možnost postupů i z dalších míst. Ale vadí mi, že vítěz nepostupuje přímo, tohle platí pouze v ČFL.

Vás navíc čeká Žižkov, který se dere zpátky vzhůru…

Je to paradox, že se to takhle sešlo. Ale na druhou stranu může jít o důstojné vyvrcholení soutěže. Porvat se s takovým mužstvem s obrovskou tradicí, jako je Viktoria Žižkov, je pro Domažlice velká výzva. My se na baráž těšíme. Nejsme sice favorit, ale věříme si.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

Jak favorita zaskočit?Dáme do toho srdíčko, nadšení, o postup se porveme. Kluci můžou ukázat, že fotbal hrát umějí. Naše role outsidera může být i výhodou, každý totiž čeká postup Žižkova.

Podle toho, co říkáte, byste si i na druhou ligu troufli?

Jasně, že jo. Ale chtěli bychom tam i uspět, k tomu je potřeba udělat další kroky. Potřebovali bychom přivést další hráče, abychom zvýšili konkurenci. Náročnost druhé ligy je podstatně vyšší než ČFL, ať už sportovně nebo co se týče cestování, trénování.

Finančně byste to ustáli?

Už teď jsme rozjeli jednání s významnými partnery. Náš rozpočet se teď pohybuje někde kolem jedenácti milionů a co jsem si tak zjišťoval, na druhou ligu bychom potřebovali tak 23 milionů.

To je víc než dvakrát tolik…

No, není to jednoduché sehnat. Nebudu teď říkat, že to máme zajištěné, ale jednání probíhají slibně. V tomhle směru jsem optimista, můžeme využít euforii, která náš triumf v ČFL provází. Fotbal je fenomén, Domažlice by se mohly zviditelnit.

Nakolik jsou pro vás jednání o hráčském kádru i o financích komplikovaná, když nevíte, jestli budete hrát druhou ligu nebo ČFL?Je to složité. Musím říct, že se teď spíš upínáme ke druhé lize. Ale nemůžeme se pak zbláznit, kdyby se to podařilo, ale ani být nešťastní, kdyby se to nepovedlo. Museli bychom zmobilizovat rychle síly na ČFL, abychom mohli o postup usilovat v další sezoně. Druhá liga je taková naše pohádka, jsme jí blízko, ale musíme dál tvrdě pracovat. Kdyby to nevyšlo teď, tak třeba za rok. Máme plány, pomohla by nám Viktorka.

Existuje šance postoupit jinak než sportovně?

Nejste první, kdo se na to ptá. V kuloárech padají jména klubů, které mají mít potíže získat licenci. Ale tohle já nikomu nepřeju, neupínám se k tomu. Kdyby však letos ta příležitost byla, tak po ní asi sáhneme. Ale já jsem spíš zastáncem postupu sportovní cestou, ta euforie pak generuje další výsledky.

Jak je na tom Jiskra s licencí?

V prvním kole jsme ji také nedostali, protože jsme neodevzdali všechny potřebné materiály. Ale intenzivně pracujeme na doplnění. Není to nic, co bychom neměli zvládnout.