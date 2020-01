V sobotu po dopoledním zápase fotbalového A-mužstva Jiskry Domažlice proti divizním Klatovům 6:2 nastoupili na umělou trávu vedlejšího hřiště stadionu na Střelnici ke svému prvnímu zápasu zimní přípravy hráči domácího B-týmu.

Po podzimu lídr nejvyšší krajské soutěže si na rozjezd přípravného drilu pozval nováčka I.A třídy Start Bělá nad Radbuzou, kterému patří o soutěž níže před jarní částí sezony jedenácté místo.

A děly se věci!

Jiskra Domažlice B – Start Bělá n.R. 1:4 (0:1)

S kapitánskou páskou nastoupil v modrobílém dresu domácí Benfiky navrátilec z Okuly Nýrsko Milan Lucák.

Ani jedno z mužstev nevyběhlo na umělku v plné síle.

Domácímu hrajícímu trenérovi Pavlu Javorskému chyběl na hřišti v první řadě nejlepší podzimní střelec celého krajského přeboru – tedy on sám! Kvůli zdravotnímu stavu se k němu přidali Tomáš Korelus, Ondřej Černý, Adam Bratanič a Lukáš Reiniger. Na plac nevyběhl ani Jan Kulhavý, který před možnou změnou dresu už trénuje v Plzni.

Ani Bělští nepřijeli kompletní. Trenéři Hošek se Zavadilem postrádali zraněné Miroslava Bořila, Radka Černého, Pavla Jarinu a Jaroslava Malého.

Po úvodním oťukávání šli po dvaceti minutách hry překvapivě do vedení hosté. Gólman Benfiky Lukáš Červený vyrazil střelu Martina Blackého a nikým nehlídaný dobíhající Václav Landrgott se už nemýlil.

Domažličané po obdrženém gólu zvýšili aktivitu, ale ve 31. minutě nastřelil Roman Čadek jen tyč branky Tomáše Jariny a v dalších šancích neuspěli dvakrát Antonín Vlček a opět ani agilní Roman Čadek.

Už po čtyřech minutách druhé půle mohlo být srovnáno, když si ránu Lukáše Waldmanna málem srazil do vlastní brány bělský středopolař Miroslav Tomášek.

Ale to hráč hostů napravil skvostně v 62. minutě. Po rohovém kopu vyskočil ve vápně Benfiky nejvýše a poslal svůj tým do dvougólového vedení.

To vydrželo pouze čtyři minuty.

Důrazný Waldmann vybojoval míč, přihrál Lucákovi na malé vápno a staronová posila Jiskry snížila na 1:2.

Vzápětí se odehrál rozporuplný moment, který popisuje tiskový mluvčí domažlického klubu Jiří Pojar: „Ve vápně byl faulován Tonda Vlček a rozhodčí Bína zřejmě správně nařídil pokutový kop. Jenže Dominik Lešek v domnění, že z jeho pohledu penalta nebyla, udělal gesto fair-play a kopl balon lehce do prostředka branky. To Jarina samozřejmě chytil. Tento moment pak hodně ovlivnil další průběh utkání.“

Domácí totiž zvadli a hosté naopak zvýšili aktivitu.

Čtvrt hodiny před koncem vystřelil z pětadvaceti metrů exdomažlický Lukáš Sobolík a Červený neměl nárok – 1:3.

Start ještě navýšil své vedení v 84. minutě. Po centru Radima Ebenhöha upravil na konečných 4:1 pro hosty z pomezí domažlického a tachovského okresu Patrik Cingroš.

Dvě nepřesné střely Lucáka v závěru zápasu už na překvapivé výhře týmu z nižší soutěže nic nezměnily.

Jiskra Domažlice B – Start Bělá nad Radbuzou 1:4

Poločas: 0:1. Branky: 66. Lucák – 20. Blacký, 62. Tomášek, 76. Sobolík, 84. Cingroš. Rozhodčí: Bína – Mazanec, Rubáš. Diváci: 52.

Domažlice B: Lukáš Červený – Jakub Kalný, Miroslav Hojda, Ivo Vojtko, Jiří Sladký – Lukáš Waldmann, Roman Čadek, Antonín Vlček, Matěj Nguyen, Milan Lucák, Zdeněk Peroutka, Jan Kubr, Dominik Lešek. Trenéři: Javorský a Roman, Pekhart.

Bělá nad Radbuzou: Tomáš Jarina – Vladimír Iščenko, Luboš Černý, Miroslav Tomášek, Lukáš Sobolík, Radim Ebenhöh, Dominik Frank, Martin Blacký, Pavel Horák, Martin Černý, Václav Landrgott, Patrik Cingroš, Václav Kindl, Martin Šinál, Jakub Bočan, Nikolaj Nikolaev. Trenéři: Hošek, Zavadil.

Pavel Javorský (kouč Jiskry Domažlice B)

,,Byl to pro nás první přípravný zápas a bohužel nás v úvodu přípravy trápí zranění některých hráčů. Ale na druhou stranu dnes většina hráčů odehrála celé utkání, což je v této fázi přípravy dobře. Výsledkově to pro nás samozřejmě není dobré ale v této fázi to pro mě není důležité. Momentálně je pro mě důležité, aby se všichni zranění hráči vyléčili a mohli jsme udělat co nejkvalitnější přípravu.

Herně to dnes nebylo podle mých představ, ale v téhle fázi přípravy se to dá čekat. Hráči jsou v plném tréninku, takže některé výkony nemůžou být podle mých představ. Soupeř byl kvalitní a výhru si zasloužil. A na soutěž, kterou hraje, byl velmi dobře organizovaný.

Neříkám, že jsme podali nějaký strašný výkon, ale soupeř potrestal všechny naše individuální chyby. Čtrnáct dní nás ještě čeká nabírání fyzické a silové kondice a poté se už zaměříme na herní věci.

Vojtěch Hošek (trenér Startu Bělá nad Radbuzou)

,,Na první zápas přípravy nás nemohl potkat ideálnější soupeř. Trénujeme od 6. ledna třikrát týdně a jsme ve fázi, kdy se zaměřujeme na střednědobou vytrvalost. Takže to, že v tomto zápase budeme muset běhat víc bez míče a snažit se posouvat, jsme čekali. Proto byl soupeř takových kvalit ideální. Jelikož vůbec nešlo o výsledek, dostali kluci čtyři hlavní úkoly, které až na malé chvíle a výjimky velmi dobře plnili. Benfika se určitě víc snažila kombinovat, ale dařilo se jim to jen na vlastní polovině. Naši kluci se dobře posouvali a snažili se být hodně u sebe, takže to měl soupeř díky naší hře složité. I tak se Benfika do šancí dostávala a vyhořela až ve finální fázi. Nám se dařilo v osobních soubojích, a tak jsme se snažili hrát přes strany rychle dopředu. Z toho padly tři naše góly. Jeden jsme dali ze standardky hlavou. První půle byla z naší strany lepší, byli jsme trošku lépe organizovaní a fungoval především střed. Ve druhé půli nám trošku vypadl Martin Blacký, který byl na můj vkus moc před balonem, a tak se tolik nedostával do hry. Střed byl díky tomu otevřenější. Určitě to bylo zaviněno i prostřídáním, ale i tak kluci předváděli dobrou hru.

U Blackého se ještě zastavím. Znám ho dlouho a až na Německo jsem ho viděl hrát snad ve všech týmech, kde byl. Myslím si, že u nás v Bělé od poloviny podzimní části předvádí své nejlepší výkony a tento zápas to jen potvrdil. Za výkon v zápase ale zaslouží pochvalu všichni v čele s brankářem Tomášem Jarinou a třešničkou je pochvala pro Patrika Cingroše za vstřelený gól.

Přátelák nám ukázal spoustu věcí, ve kterých dost klopýtáme a na které se bude třeba zaměřit, ale zatím na to nebyl čas. Jde především o rozehrávku a hru obranné řady v útočné fázi, spolupráci krajních obránců a záložníků při přebírání hráčů, uvolňování prostoru apod. Zimní období je dlouhé, tak to ještě trochu doladíme.

Výsledek je potěšující, navíc přijeli i diváci z Bělé. Kluci byli možná přemotivováni, protože hráli proti prvnímu týmu krajského přeboru, ale to k tomu patří. I na moji adresu jsem slyšel, že jsem to dost prožíval, ale kdo mne zná, tak ví, že je to každý zápas stejné a je úplně jedno, s kým hrajeme. Navíc díky situaci při rozehrání penalty, s níž nesouhlasím a měla být vyřešena normálně, mohl být výsledek jiný“.

Robert Babor, Jiří Pojar