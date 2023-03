„Náš cíl je pořád stejný. Zvítězit v ČFL, a když nám to podmínky dovolí, postoupit do druhé ligy,“ přiznal Jaroslav Ticháček na startu jarní skupiny A třetí ligy.

Nakolik považujete posun Domažlic do profesionální soutěže za reálný?

Je to poměrně složité, protože špička naší skupiny je v této sezoně nesmírně vyrovnaná. Očekávám, že se zase bude o první příčku bojovat až do závěrečných kol. A pak je potřeba ještě zvládnout baráž s vítězem druhé skupiny, kterou jasně vede ambiciózní Viktoria Žižkov. Ale fotbal je o emocích i o konkurenci, my jsme připravení se o postup poprat.

Koho vidíte za největší favority ve vaší skupině A?

Já myslím, že to bude rezerva Bohemians 1905. To je můj tajný favorit. Ale do pořadí na čele určitě promluví i béčko Viktorky Plzeň. A nahoře chceme hrát i my.

V kádru Jiskry nedošlo přes zimu k žádným výrazným změnám. Mám si to vysvětlit tak, že jste se složením mužstva spokojený?

Chceme dávat víc prostoru mladším hráčům. Český trh máme poměrně zmapovaný a neviděli jsme nikoho, kdo by nám pomohl. Zvažovali jsme i fotbalisty ze zahraničí, ale náklady na cizince jsou vyšší, než jsme čekali. Samozřejmě, že teď nám situaci ještě komplikuje zranění Davida Limberského.

Jak to s ním vypadá?

Je po operaci kolena. Chce hrát dál, bojovat s námi, ale zranění ho bohužel do hry momentálně nepustí.

Ve druhém přestupním termínu po sobě jsem zaznamenal odchod vašeho hráče do Přeštic. V létě to byl Dan Černý, teď David Brabec. Neposilujete konkurenta?

Je pravda, že Přešticím máme co vracet (na podzim tam Domažlice prohrály 1:5 – pozn. aut.). Ale takhle bych to neviděl, máme velmi dobré vztahy, respektujeme se. Oba ti kluci u nás neměli takové herní vytížení, jaké si představovali.

Co kromě umístění je pro vás důležité? Trenér Pavel Vaigl chce hrát atraktivní, útočný fotbal se spoustou branek.…

S tím souhlasím, proto je Pavel (Vaigl) u nás v Domažlicích už šestým rokem. Máme podobnou filozofii, chceme, aby se na hřišti pořád něco dělo. Kabina funguje na kamarádském přístupu, i když někdy možná až moc. (úsměv)

Začínáte v sobotu doma s Vltavínem, jaký to je soupeř?

Stálý tým ze špičky třetí ligy. Řekl bych, že i oni by se mohli rvát o postup. Hrají důrazný, silový fotbal…

Mluvíme tady o postupových ambicích, ale jak se díváte na chystanou reorganizaci soutěží, která by se měla dotknout právě i ČFL?

Nejsem jejím zastáncem. Myslím, že to nic nepřinese. Uvažuje se o jedné skupině ČFL, což by znamenalo výrazný sešup týmů do divize a pak i do nižších soutěží. Navíc by ve třetí lize mohlo zůstat až příliš B-týmů, taková soutěž (juniorská liga) už tady jednou byla a neosvědčila se. Já jsem pro, aby zůstaly dvě skupiny. Nám to vyhovuje i z ekonomických důvodů, bylo by pro nás složité cestovat po celých Čechách.

Jiskra v ČFL

2011/2012 6. místo

2012/2013 4. místo

2013/2014 8. místo

2014/2015 2. místo

2015/2016 3. místo

2016/2017 9. místo

2017/2018 4. místo

2018/2019 5. místo

Po zrušení juniorské ligy byly zavedeny dvě skupiny ČFL

2019/2020 9. místo

2020/2021 2. místo

2021/2022 5. místo

