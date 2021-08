Domažlický záložník dal číslo Limberskému. A rád

Od chvíle, co přišel David Brabec do Domažlic, nosil na dresu číslo osm, ale letos v létě se ho po příchodu Davida Limberského, plzeňské ikony, musel vzdát. „Zpočátku jsem byl v šoku, protože mě to vůbec nenapadlo, i když jsem věděl, že k nám David přestupuje. Nějak jsem si to nespojil,“ řekl 25letý fotbalista, který v Jiskře hraje tři roky.

David Brabec. | Foto: Deník/Martin Mangl, Jiří Pojar, archiv Deníku

Ale nakonec neváhal a osmičku rád přepustil zkušenějšímu parťákovi. „S osmičkou jsem nebyl nijak spojený. Dostal jsem ji až v Domažlicích. Dá se říct, že na mě zbyla,“ doplnil odchovanec plzeňského Bolevce, který to v mládeži zkoušel v plzeňské Viktorii, později hrál i ve Vejprnicích a na Chodsko přestoupil po čtyřech sezonách v divizním SENCU Doubravka. David říkal, že se vám za to nějak odmění, už se tak stalo?

Ještě ne, ale máme v plánu zajít spolu na večeři nebo aspoň na pivo (úsměv). Po jakém čísle jste sáhl teď?

Přemýšlel jsem o osmnáctce, ale i ta je bohužel obsazená, takže jsem zvolil čtrnáctku. A vypadá to, že si ji ponechám. David Brabec v akci.Zdroj: Deník/Martin Mangl Čísla na dresu pro vás tedy nemají žádnou symboliku?

Ale jo, vždycky jsem nosil šestku. Jenže tu má v Domažlicích kapitán Petr Mužík, přes to nejede vlak, bohužel… (úsměv) Volil jsem tedy mezi jinými čísly. Když už jsme byli u Davida Limberského, jak na vás působí, když spolu sedíte v jedné kabině?

Je to super kluk. I u nás bere fotbal maximálně profesionálně, můžeme se od něho hodně naučit. Doufám, že mu zdraví vydrží a bude s námi hrát co nejdéle. Plzeňské béčko výrazně omladilo, nový trenér bude sázet na talenty Přečíst článek › V Domažlicích jste už tři sezony. Dá se říct, že jste si zvykl?

Asi ano, i když konkurence je tady obrovská, každý se pere o flek v základní sestavě. Zároveň ale jsme dobrá parta. Vy jste hrál předtím divizi, takže můžete srovnávat s ČFL...

Rychlost třetí ligy, ale teď už jsem si zvykl. David Brabec.Zdroj: Deník/Martin Mangl, Jiří Pojar, archiv Deníku Je to pro vás strop? Nebo byste si troufl i na druhou ligu, o níž se v Domažlicích mluví?

Upřímně nevím, jak s tou druhou ligou, protože vedle fotbalu pracuju. Musel bych toho hodně změnit. Ale určitě je to pro nás velká motivace. Jaké jsou tedy vaše fotbalové plány?

Udržet se co nejdéle na téhle úrovni, aspoň ve třetí lize. David Brabec.Zdroj: Deník/Martin Mangl, Jiří Pojar, archiv Deníku A když jste byl malý? O čem jste snil?

Neměl jsem žádné velké sny, jako třeba hrát za Real Madrid nebo podobně. Vždycky jsem si říkal, že chci hrát fotbal pro radost. To je také cíl Jiskry, bavit diváky, takže s tím souhlasíte?

Jasně, chceme hrát atraktivní fotbal a myslím, že budeme na špičce. Zabojujeme o postup a uvidíme, jak do dopadne. Kde vidíte další favority?

Určitě béčko Slavie a dál je těžké někoho jmenovat. ČFL je hodně vyrovnaná, kdokoliv může chytit začátek a jet na vlně. Jiskra se chce rvát o postup. Týmu věřím, prohlásil trenér Pavel Vaigl Přečíst článek ›

