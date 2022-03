Během půlhodiny druhé půle jste inkasovali tři góly. Proč se hra Domažlic sesypala?

Všechno to rozhodl první gól Písku. My jsme měli dobrých prvních 20 až 30 minut, ale bohužel se nám nepovedlo skórovat. Pak už utkání bylo o tom, kdo dá první branku. My jsme trefili břevno a Písek z protiútoku vstřelil gól. Potom na nás padla nervozita, chtěli jsme vyrovnat a ještě vstřelit gól navíc, ale to se bohužel nepovedlo.

Jak jste si na hřišti rozuměl s novými spoluhráči?

V Domažlicích jsem dva týdny, takže si na sebe stále zvykáme. Ale je tady skvělá parta, skvělý kádr, trenér chce hrát fotbal, majitel klubu fotbalem žije. Myslím si, že v tomto směru nebude problém, ale bohužel se nám to nepodařilo přenést na hřiště. Zázemí, parta a fanoušci jsou bezvadní. Jde o to, abychom si teď sedli a řekli si, proč se nám zápas nepovedl, a soustředili se na další utkání proti béčku Slavie.

Hrajete na stejném postu jako ve Viktorii Plzeň B?

Jsem zvyklý hrát na pravé straně zálohy nebo v útoku. Kam mě trenér dá, tam se snažím odvést stoprocentní výkon pro tým. V Domažlicích jsou starší a zkušenější hráči i trochu jiné taktické pokyny od trenéra. Jinak nepociťuji rozdíl, hraju na pravém křídle, mým úkolem je střílet góly a podporovat útok i se vracet do obrany. Podobné pokyny jsem měl i v béčku Viktorie.

Zkuste srovnat Viktorii Plzeň B s Domažlicemi z pohledu toho, který tým je ofenzivnější či defenzivnější a na co se klade důraz?

Zrovna proti Písku to bylo podobné jako s béčkem Viktorky, protože trenér Domažlic Vaigl po nás chtěl, abychom soupeře vysoko presovali. Měl jsem za úkol chodit za útočníka Frantu Dvořáka, který hlavou prodlužuje míče. Bohužel se nedařilo sbírat odražené míče, abychom chodili sami na bránu.

Zápas jste začal v základní sestavě, ale v 71. minutě jste byl střídán. Dá se po prvním utkání říct, že patříte do vybrané jedenáctky?

Do Domažlic jsem přišel samozřejmě hrát, ale základní sestavu určitě nemám jistou. Musím předvádět dobré výkony, dávat góly, na tréninku makat a pak věřím, že se v základní sestavě udržím.

V Domažlicích jste na půlroční hostování z Viktorie Plzeň B. Předpokládám, že jste se ještě nevzdal snu probojovat se do áčka Viktorky?

V Plzni je těžké prosadit se do áčka, ale Domažlice vůbec neberu jako krok zpátky. Naopak pro mě je to spíš krok dopředu, protože jsem se zkušenými kluky v kabině – David Limberský, Egon Vůch, Ondra Vaněk nebo Péťa Mužík. Pokud budu hrát a střílet góly, věřím, že se mohu opět posunout o nějaký level výš.

Bylo prostředí Viktorie Plzeň B jiné i v tom, že za ni hráli kluci z A týmu?

Když přišli hráči z áčka, měli přednost. S nimi se samozřejmě nešlo o ten post rvát, ale s ostatními útočníky B týmu jsme se každý týden na tréninku prali o místo v sestavě. I v Domažlicích jsou fotbalisté, s kterými se peru o místo v sestavě, a záleží na mně, jak to chytnu za pačesy.