„Za bojovnost a nasazení nemůžu klukům nic vytknout, ale vázla nám dneska rozehrávka. Až příliš byla znát absence kapitána Mužíka,“ připomněl domažlický kouč Pavel Vaigl, že mu po vyloučení ve středečním pohárovém zápase s Vlašimí (1:7) chyběl jeden z klíčových mužů sestavy.

V závěrečné čtvrthodině už navíc nebyli na hřišti kvůli zdravotním problémům ani další dva zkušení hráči stoper Bauer a křídelník Došlý. „I tak jsme tu standardku, po které jsme inkasovali, měli pohlídat lépe,“ doplnil trenér Jiskry.

Ta nastoupila tentokrát se dvěma vysokými hroty Dvořákem i Pincem. A během prvních pěti minut se domácí dvakrát už už radovali, ale pokaždé předčasně. Nejprve po rohu míč zřejmě nepřešel brankovou čáru, a když už ho v páté minutě dostal hlavou do sítě Dvořák, rozhodčí pískal předchozí faul domažlického forvarda.

Třetí gólový pokus už byl platný, to se ve 14. minutě pověsil do centru obránce Hrubého dlouhán Pinc a hlavou nedal gólmanovi Admiry šanci. Hosté pak udeřili ve 29. minutě, když po ojedinělém protiútoku fauloval brankář Brych na hranici šestnáctky a sudí Tesař nekompromisně nařídil penaltu, z níž Trajhan srovnal skóre. Domácí pak měli dál převahu, ale do poločasu ji brankově vyjádřit nedokázali.

Zato pět minut po půli kopala penaltu i Jiskra, když hostující obrana povalila ve vápně Došlého a ani Daniel Černý se z penaltového puntíku nemýlil – 2:1. Pojistku v podobě třetího gólu se však domácím přidat nepovedlo a v závěru přišel trest.

Na poslední standardku si před branku Domažlic naběhl i gólman Keller, udělal zmatek a míč propadl až před Vence, jenž vyrovnal na konečných 2:2.

„Můžeme si stěžovat jenom na sebe, měli jsme dát branky v první půli a teď jsme se tady na sebe všichni usmívali," říkal po utkání pro klubový YouTube kanál domažlický útočník František Dvořák, jenž dohrával s kapitánskou páskou.

"Bod je málo, bylo tam z naší strany až moc chyb, obrovské množství ztrát, mezihra nebyla dobrá. Nepomohli jsme si, abychom soupeře dorazili," zhodnotil zápas trenér Pavel Vaigl.

"Vyrovnání není chyba střídajících hráčů. Zklamání teď je obrovské, klukům nic vyčítat nebudu," pokračoval kouč domažlické Jiskry, která i nadále zůstává první v tabulce.

"Nikdo si nemůže myslet, že všechno vyhrajeme. Třetí liga je těžká soutěž, dneska třeba druhý Písek prohrál v té době s posledním Sokolovem, třetí béčko Viktorky padlo na Vltavínu. Z tohoto pohledu naše ztráta mrzí, mohli jsme soupeřům víc odskočit, ale musíme jít dál. Za týden uděláme všechno pro to, abychom zase urvali tři body. Musíme se zase zvednout," dodal trenér Vaigl a připomněl, že teď pojede na pražský Vlatvín se svým týmem on.

Jiskra Domažlice – Admira Praha 2:2 (2:1)

Branky: 14. Pinc, 51. D. Černý (pen.) - 29. Trajhan (pen.), 90. Venc. Rozhodčí: Tesař – Eibl, Havlík. ŽK: Brych, Dvořák - Trajhan. Diváků: 442.

Domažlice: Brych – Hrubý (46. Rychnovský), Bauer (76. Teršl), Limberský, Mlynařík – D. Černý (56. Brabec), Pavlík (67. Kuhajda), Uzlík, Došlý (76. V. Černý) – Dvořák, Pinc.

Admira Praha: Keller – Herc (82. Skalický), Fric, Čácha (74. Kunc), Venc, Michálek (34. Pavlata), Trajhan, Panýrek (46. Čermák), Douděra (82. Mráz), Záruba, Horák.