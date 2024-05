Defenziva Jiskry Domažlice ubránila ataky nepříjemných Českých Budějovic B a lví podíl na tom měl bývalý prvoligový obránce Václav Procházka. V 27. kole fotbalové třetiligové ČFL vyhrála Jiskra doma 2:1 a ze druhého místa ztrácí na vedoucí Slavii Praha B tři body.

Václav Procházka. ČFL, 27. kolo: Jiskra Domažlice - České Budějovice B 2:1, 18. května 2024. | Foto: Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

"Hráli jsme proti dobrému soupeři, ale zápas jsme zvládli a máme tři body. Na duel s béčkem Budějovic jsem se připravoval jako na každý jiný zápas. Základem je, co nejlépe se vyspat, a dát do zápasu všechno. Někdy se daří, jinde ne, ale utkání se musí odmakat, což celý tým proti Budějovicím udělal. Před utkáním s béčkem Slavie je to povzbuzení a můžeme si to s ním rozdat o vítězství v ČFL," řekl ve videorozhovoru pro klubové sociální sítě Václav Procházka.

V neděli (10.15 hodin) hrají Domažlice v Horních Počernicích se Slavií B. "Nad Budějovicemi jsme chtěli vyhrát, abychom si udrželi ztrátu tří bodů na béčko Slavie a měli jsme šanci rvát se do posledního zápasu o postup do druhé ligy," uvedl 40letý fotbalista.

Mám radost z výkonu mužstva a tří bodů, řekl trenér Domažlic Horváth