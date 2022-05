Domažličtí fotbalisté podle klubového šéfa prvních 20 minut zápasu ještě spali překrytí peřinou.

„Do toho špatný trávník, slaboučký rozhodčí, omlouvám se všem fanouškům Jiskry,“ informoval fanoušky prezident Jiskry Domažlice Jaroslav Ticháček.

V souboji třináctého týmu ČFL s druhým vstřelil domácí Sokolov první dva góly v 7. a 11. minutě. Pět minut po změně stran se skóre změnilo na 3:0 pro Sokolov. Tento výsledek se do konce střetnutí nezměnil.

„Někteří hráči neplní na hřišti to, co mají, což se pak odráží na výkonu celého týmu,“ tvrdil po sobotním utkání 25. kola ČFL trenér Domažlic Pavel Vaigl.

Šestačtyřicetiletý kouč uvedl, že takový výkon jeho svěřenců mu trhá srdce hlavně kvůli domažlickým fanouškům. „Zaslouží si od kluků, aby na hřišti toho nechali víc. V pátek nás doma čekají Karlovy Vary a my se musíme rvát mnohem líp. Kluci do toho musí dát více srdíčka, bez kterého to nejde,“ konstatoval Pavel Vaigl.

FOTO, VIDEO: Krach. Jiskra dostala na hřišti Sokolova tvrdou lekci