Do sobotního utkání s jihočeským celkem nastoupili fotbalisté Robstavu Přeštice se dvěma novými tvářemi. Vaněk, jehož třetiligový celek zkouší z Mostu, se dokonce zapsal mezi střelce. Hrál i 26letý Nigerijec s kanadským pasem Basit Madamidola. „V tréninku vypadá slušně. Vypadá to, že si ho necháme,“ řekl na adresu ofenzivního fotbalisty přeštický trenér Stanislav Purkart.

Zaujal ho i další cizinec, kterého má v týmu. Ukrajinský záložník Petro Bodnaruk, jenž naposledy hrál za německý Lam a na jaře pomůže Přešticím.

„Je to poctivý kluk, rychlý krajní záložník. Má obrovský kondiční fond. Trošku má problémy v koncovce, ve finální fázi někdy zbytečně přihrává místo střely. Ale jinak jsem s ním spokojený,“ popisoval kouč Robstavu.

Stanislav Purkart a jeho asistent Jaroslav Kluska na lavičce Přeštic.Zdroj: Deník/Martin Mangl

V přípravě už s Přešticemi naopak není tvořivý záložník Mudra, jenž odešel do německého Vohenstrausu. V poslední přípravě si fotbalisté v sobotu zastříleli proti jihočeským Katovicím, druhý tým divize A doma porazili vysoko 6:0.

„Jsem spokojený. Kdybych měl vybírat sestavu po tomhle zápase, bylo by to těžké. Většina kluků zahrála dobře, slabých míst tam moc nebylo,“ přiznal Purkart, a to mu ještě chyběli čtyři marodi (Zeman, Hradecký, Rádl a Havel).

Proti Katovicím si v každém poločase vyzkoušel jiný herní systém a oba podle něho fungovaly. „Ve druhé půli jsme hráli na dva útočníky, ofenzivnější fotbal a fungovalo to. Ale to i v prvním poločase, kdy jsme soupeře pustili snad jen do jedné šance,“ zhodnotil utkání. Spokojený byl především s tím, že jeho tým udržel poprvé v přípravě čisté konto. „Kéž by se to takhle ubíralo dál,“ doplnil kouč Přeštic. Nejtěžší zimní prověrky ale na jeho tým teprve čekají.

První již následující sobotu, kdy hostí od 14.00 druholigové Táborsko. „Mění se i ráz přípravy, už to směřujeme víc k herním věcem. Musíme dál pilovat obranu, protože jeden zápas jaro nedělá,“ přiznal Purkart.

