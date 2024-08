"Mám radost, že jsem nastoupil za Domažlice a jsem nadšený, protože utkání se zvládlo. Výsledek 4:1 je parádní," řekl Martin Kapolka, který si třetí ligu už zahrál za Baník Sokolov, kde si během půroku připsal deset startů.

Trenér Pavel Vaigl posílal letní posilu na hřiště s pokyny podat co nejlepší výkon. "Povedlo se mi vstřelit gól, měl jsem z něj velkou radost. Byla to moje první branka v soutěži," svěřil se fotbalista, který za dorost hrál v Tachově a rok ve Vejprnicích, odkud přestoupil do Mariánek.

"Momentálně jsme rád, že jsem v Domažlicích a jestli v Jiskře zůstanu, tak budu moc rád," uvedl Kapolka.

Uvědomuje si velkou konkurenci v kádru domažlické Jiskry. "Byl bych rád, pokud by se mně někdy povedlo dostat se do základní sestavy. Uvidíme, třeba se někdy protočí sestava," pravil ofenzivní hráč.

Fotbalová naděje Domažlic se rychle adaptovala v novém působišti. "Kluci mě vzali. Věřím, že z mého gólu měli radost. Jsem spokojený," uzavřel Martin Kapolka.

Trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl o Martinu Kapolkovi: "Martin je nadstandardní hráč, který přišel z divize. Plní si všechny úkoly, nic neošidí. Bylo mi do breku, když jsem skládal sestavu na Táborsko, protože jsem ho nezařadil do základní jedenáctky, jelikož jsem věřil zkušenějším hráčům. Střílel góly i v přípravě a byl jedním z pilířů mužstva. Myslím si, že do budoucna má možná vyšší cíle než třetí ligu. Od starších spoluhráčů se může učit a pro Domažlice bude výhledově hodně platným fotbalistou."