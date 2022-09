Rezerva západočeského celku byla posilněna hned o šest hráčů A týmu, kteří nezasáhli do ligového zápasu v Českých Budějovicích. Právě Cadu otevřel skóre zápasu. Brazilský křídelník ze standardní situace precizně zakroutil míč do sítě.



Pojišťující druhý gól zajistil po změně stran René Dědič, který bezpečně proměnil pokutový kop. „Je to zasloužené vítězství, již v prvním poločase jsme měli několik zajímavých situací, které jsme ale bohužel nedotáhli do konce. Pak se nádherně trefil ze standardky Cadu. V závěru první půle jsme přestáli velkou šanci soupeře, kdy tam došlo k nedorozumění naopak po soupeřově standardce,“ řekl Josef Parlásek k první půli pro web Viktorie Plzeň.

Ve druhém dějství bylo důležité, že jsme přidali druhý gól. Musím pochválit Reného Dediče, že to vzal na sebe, protože to byl hodně důležitý moment. Pak soupeř zjednodušil hru a chvílemi nás tlačil, ale hráči to odmakali a dotáhli zápas do vítězného konce,“ mohl být spokojený plzeňský lodivod.

Viktoria B - Motorlet 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 36. Cadu, 70. z penalty Dedič. Rozhodčí: Vychodil – Matyš, Brom. ŽK: 2:2. Diváci: 110.

Sestava Viktorie Plzeň B: Jedlička – Fišer (82. Vacek), Kaša, A. Čihák, Cadu – Modou (46. Pešek) – Sojka, Gaszczyk (86. Aubrecht) – Trusa (62. Kronus), Dedič, Vrba (62. Pospíšil). Trenér: Josef Parlásek.

