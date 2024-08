Petr Mužík, který první penaltu proměnil ve 12. minutě, si na tu druhou na začátku druhé půle za stavu 1:1 věřil. "Druhou jsem kopl na opačnou stranu, ale trochu mně podjela stojná noha, takže jsem to nekopl podle představ a písecký gólman penaltu dobře chytil," vysvětlil.

Nevybavuje si svoji poslední neúspěšnou exekuci penalty, protože takové věci raději zapomíná. "Ale asi to bude hodně dlouho. Myslím si, že by mě to nemělo rozhodit, ale když se příště někdo bude cítit lépe a věřit si, tak mu ji klidně přenechám," dodal.

Tento týden hraje Jiskra dva zápasy. Už ve středu od 17.30 hodin první kolo MOL Cupu na hřišti nováčka krajského přeboru Slavoje Koloveč a v sobotu od 17 hodin ligový duel doma s Duklou Praha B.

"Los MOL Cupu byl k nám přívětivý, protože jsme dostali z pohledu soutěže asi nejslabšího soupeře. Nicméně si myslím, že kvalita Kolovče tomu nebude odpovídat. Přesvědčili jsme se o tom v letní přípravě, kdy jsme od Kolovče dostali pět gólů, což je hodně. Ale dost jsme jich dali (Jiskra vyhrála 10:5, pozn. aut.). Hrálo se nahoru dolů. Koloveč má kvalitní tým, bude hrát doma, v krajském přeboru dala v prvních dvou kolech dvakrát šest gólů, takže by to mohlo být dobré utkání. Navíc to bude derby. Pamatuju na vzájemná derby z divize a ty zápasy byly vždy vyhecované. V minulých ročnících MOL Cupu jsme se přesvědčili, že můžeme porazit i někoho z vyšší soutěže. A Koloveč má určitě také takový cíl. Nicméně povinnost nám velí postoupit, ale nesmíme nic podcenit. Myslím si, že zápas bude hlavně o nás a když k němu přistoupíme zodpovědně, tak bychom měli postoupit," tvrdil fotbalista Domažlic.

V posledních dvou sezonách MOL Cupu Jiskra ztroskotala až na prvoligových týmech - vypadla se Spartou Praha a s Jabloncem nad Nisou.

"Naším cílem je dojít co nejdál, protože pro nás hráče i diváky je pak odměnou zápas proti prvoligovému soupeři. Ve třetí lize je těžké skloubit soutěž s pohárem, týden s vloženými středami je náročnější. Ale ten výsledek, že si pak zahrajeme s nějakým prvoligovým klubem je na tom nejvíc," pravil Petr Mužík.