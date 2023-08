/FOTOGALERIE, OHLAS/ Fotbalisté domažlické Jiskry zahájili svou pouť novým ročníkem áčkové skupiny FORTUNA ČFL úspěšně. Svěřenci trenéra Pavla Horvátha nastoupili v pátek večer k zápasu úvodního kola na hřišti Králova Dvora, kde nakonec zvítězili 2:1.

FORTUNA ČFL, 1. kolo: FK Králův Dvůr - TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 1:2 (0:0). | Foto: Deník/Martin Mangl

Vítěznou branku favorizovaného hostujícího mužstva obstaral v 90. minutě střídající František Dvořák, jenž přesně umístěnou hlavičkou překonal jinak skvěle chytajícího gólmana domácích Jiřího Krčka. Obhájce loňského prvenství tak vstoupil do další třetiligové sezony vítězně, teď už ovšem se chystá na úterní utkání 1. kola MOL Cupu na půdě divizního SK SENCO Doubravka.

Trenér Pavel Horváth, pro něhož se jednalo o soutěžní premiéru na lavičce Jiskry, poslal od začátku do hry i dvě hvězdné posily. Zkušený Václav Procházka operoval na stoperu, o dva roky mladší Martin Fillo zase piloval na pravé straně hřiště. Mezi jedenáctkou vyvolených nechyběli ani Tomáš Jedlička s Jonášem Vaisem, další z kvanta letních posil. Pouze z hlavní tribuny sledoval atraktivní duel David Limberský, jenž po operaci kolene stále není stoprocentně fit.

FORTUNA ČFL, 1. kolo: FK Králův Dvůr - TJ Jiskra Domažlice 1:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Domažlice byly v prvním poločase pátečního utkání lepším týmem. Na poněkud vyšším trávníku dobře kombinovaly, ale do vyloženějších šancí se dostávaly spíš jen sporadicky. Za zmínku ovšem stojí velká šance jednoho z dispečerů hry Kryštofa Pavlíka, ale ten ve vápně v dobré střelecké příležitosti po předchozí pobídce Jana Zajíčka trestuhodně přestřelil svatyni domácích Cábelíků.

Domažlický Jan Zajíček v souboji s domácím Jakubem Čihákem.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ve druhém dějství se obraz hry nezměnil, ale přicházelo daleko více šancí. Jiskra utahovala šrouby, držela balon a měla několik příležitostí ke skórování. A v 53. minutě se dočkala, když po centru z pravé strany ještě hlavičku aktivního Filla domácí obrana dokázala zablokovat, ale míč se odrazil ke kanonýrovi Janu Zajíčkovi, který z bezprostřední blízkosti poslal Jiskru do vedení.

Hosté se ovšem z vedení dlouho neradovali, protože o čtyři minuty později vyrovnal z penalty po předchozím faulu ve vápně devětadvacetiletý playmaker Dominik Hradecký, jenž tým Tomáše Šilhavého, syna reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého, posílil v létě z třetiligového Robstavu.

Nápor sílil, ale tři body trefil až v poslední minutě Dvořák

Jiskru ale nečekaný úspěch domácích nepoložil, naopak. Chodové byli trpěliví a vytvářeli si šance. Ale dlouho se nemohli prosadit. Po střele Kryštofa Pavlíka Cábelíky zachránilo břevno a ve velkých šancích selhali střídající Robert Aubrecht s Petrem Došlým. Domažlice pak trefily i tyčku, ale nakonec se k nim štěstěna otočila čelem. V poslední minutě si na střílený centr ze strany naběhl střídající František Dvořák a přesným trkancem poslal míč do sítě.

Radost domažlických fotbalistů po vítězné brance Františka Dvořáka.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jiskra už v závěrečném nastavení náskok zkušeně pohlídala a připsala si do tabulky České fotbalové ligy první tři - velmi důležité - body. „Myslím si, že jsme tam měli čtyři stoprocentní šance, které jsme měli využít, ale nabídli jsme soupeři vyrovnání a udělali ze zápasu drama. Ale nakonec jsme to zvládli a máme tři body," říkal bezprostředně po skončení duelu trenér domažlických fotbalistů Pavel Horváth, který i přes zahozené příležitosti ve druhé půli a vyrovnané skóre věřil do poslední chvíle, že jeho tým vstřelí vítěznou branku.

Atmosféra utkání byla skvělá, souboj sledovalo více než 500 diváků. Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Věřili jsme. Počítali jsme s tím, že do vápna budou chodit centry ze strany, proto šel do hry Fanda Dvořák, který má výšku a je gólový. Byl nakonec úspěšný, tohle nám vyšlo," radoval se osmačtyřicetiletý lodivod a legenda Viktorie Plzeň.

Jeho mužstvo má nyní pouhé dva dny na regeneraci. Už v úterý od osmnácti hodin Jiskra nastoupí v Plzni na Doubravce proti domácímu SK SENCO (FORTUNA divize A), a to v rámci utkání 1. kola MOL Cupu. Oba týmy se mimochodem utkaly nedávno v letní přípravě ve dvou zápasech hraných na dva poločasy po třiceti minutách. V prvním duelu uspěli poněkud překvapivě Plzeňští 2:1, ve druhém zápase se z vítězství 2:0 radovaly Domažlice.

Trenér Domažlic Pavel Horváth.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Malinko kuriózní zápas, protože Senco trénuje Pavel Vaigl, který tady v Domažlicích šest let působil. Navíc tam je spousta známých tváří. Doubravka je sice divizní mužstvo, ale ambiciózní, určitě nás nečeká nic jednoduchého," uvědomuje si Horváth. „Prostor ukázat se dostanou i hráči, kteří teď v Králově Dvoře nehráli od začátku, nebo vůbec a uvidíme, jak zápas bude vypadat. Samozřejmě ale chceme postoupit," ujišťuje fanoušky trenér Domažlic.

FK Králův Dvůr - TJ Jiskra Domažlice 1:2

Poločas: 0:0. Branky: 57. Hradecký z penalty - 53. Zajíček, 90. F. Dvořák. Rozhodčí: Šťastný - Bohata, Linhart. ŽK: 1:2 (89. M. Procházka - 61. Vais, 87. Vávra). Diváci: 520. Hřiště: Králův Dvůr. Sestava FK Králův Dvůr: Krček - Čihák, Rudavskyi, J. Dvořák, Hradecký, Nazarenko (67. Havránek), M. Procházka, Novák, Patrovský (84. Petr), Bouček, Fatrdle. Trenér: Tomáš Šilhavý. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Cherepko - Teršl (62. Došlý), Mužík (81. F. Dvořák), Zajíček, Rychnovský (88. Jahn), Fillo (62. Aubrecht), Pavlík, Jedlička (62. Vávra), V. Procházka, Fedak, Vais. Trenér: Pavel Horváth.

