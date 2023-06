/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Sobotní odveta baráže o postup do F:NL mezi Žižkovem a domažlickou Jiskrou slibovala po prvním bezbrankovém zápase na Chodsku zajímavou podívanou a boj o každý metr hřiště. Domácí Viktoria ale před zraky téměř tří tisícovek diváků svého soupeře jednoznačně přehrála, zvítězila vysoko 4:0 a slaví návrat do druhé ligy.

Atmosféra na stadionu na Žižkově. | Video: Deník/Martin Mangl

„Myslím si, že v prvním zápase u nás (Domažlice doma remizovaly 0:0) jsme byli rovnocenným soupeřem, ale tady se na nás Žižkov skvěle připravil a naprosto po zásluze zvítězil," uznal po utkání trenér Domažlic Pavel Vaigl.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

V prvním poločase byli jednoznačně lepší domácí, kteří častěji drželi míč na svých kopačkách a hráče Jiskry pouštěli k ohrožení branky Milana Švengera spíš jen sporadicky. A v 15. minutě se dočkali úvodní branky, kterou vstřelil třiatřicetiletý Ekvádorec v červenobílých barvách Augosto Batioja, jenž byl nejrychlejší u odraženého balonu po předchozím zákroku chytače Čerepka.

Baráž o F:NL, 2. zápas: FK Viktoria Žižkov - TJ Jiskra Domažlice 4:0 (3:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Nejhezčí okamžik zápasu přišel ve 27. minutě, kdy se životní trefou z dálky prosadil Michal Řezáč, který rozpoutal v hledišti i na domácí střídačce obrovský gejzír euforie. „Tato branka podle mě zápas nakonec rozhodla. Prohrávat 0:2 na Žižkově je pro hlavy hráčů hrozně složité," připustil domažlický lodivod.

Ještě do poločasu Žižkov zvýšil na 3:0, kdy se hlavou po standardní situaci prosadil nikým nehlídaný Radek Voltr. Ve druhém dějství Jiskra tlak žižkovského výběru alespoň malinko otupila, snížit mohl po hodině hry kanonýr Jan Zajíček, který po faulu na svou vlastní osobu dostal výhodu pokutového kopu.

VIDEO: Jan Zajíček neproměnil penaltu, Švenger se vytáhl

Zdroj: FK Viktoria Žižkov

Jenomže svůj pokus namířil více méně doprostřed brány a nechal tak vyniknout Švengera v bráně Pražanů, který míč reflexivně vyrazil a sklidil velký potlesk. „Kdybychom proměnili penaltu, možná bychom se mohli dostat zpátky do hry, ale bohužel," pokrčil rameny Pavel Vaigl, trenér Jiskry Domažlice.

Poté se dvakrát v krátkém sledu blýskl také gólman Domažlic Andrii Čerepko, který po rohových kopech naprosto famózně zlikvidoval hlavičky domácích borců. Konečnou podobu výsledku dal v 79. minutě Jaroslav Tregler, který z hranice velkého pokutového území překonal k tyči Čerepka počtvrté.

Žižkov tak zvítězil 4:0 a slaví postup do druhé ligy. Jiskra se ale rozhodně nemá za co stydět, naopak. „Kluky musím za celou sezonu pochválit. Dali do toho všechno a dostat se do baráže o druhou ligu je pro nás velký úspěch," poznamenal Vaigl, pro něhož to byl na lavičce Chodů v sobotu poslední zápas.

Od nové sezony totiž bude trénovat plzeňskou Doubravku v divizi, kde bude pokračovat ve svojí výborně rozjeté kariéře kouče. „A co se týče Domažlic, věřím, že tento tým bude v další sezoně znovu bojovat o nejvyšší mety, a kdo ví: třeba na postup Jiskra dosáhne hned příští rok," přemítal 47letý kormidelník.

Ten závěrem ocenil, v jaké atmosféře se letošní baráž o druhou nejvyšší domácí soutěže hrála. Ve středu do Domažlic přišlo přes dva tísíce fanoušků, sobotní odveta pod televizní věží přilákala do ochozů 2747 diváků.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Kvůli tomu fotbal hrajeme, takhle by to mělo vypadat," rozplýval se Vaigl nad kulisou v obou duelech. „Musím pochválit oba tábory, fanoušci byli skvělí u nás i tady. Byl to perfektní fotbalový zážitek pro nás i pro kluky," uzavřel renér.

Baráž o F:NL: FK Viktoria Žižkov - TJ Jiskra Domažlice 4:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 3:0. Branky: 15. Batioja, 27. Řezáč, 38. Voltr, 79. Tregler. Rozhodčí: Hanousek – Bohata, Pekař. ŽK: 1:3 (59. Švenger - 42. Fedak, 45+1. Mlynařík, 55. Zajíček). Diváci: 2747. FK Viktoria Žižkov: Švenger – Tregler, Súkenník, Klusák – Řezáč, Hönig (83. Kadlec), Jirásek (83. Žežulka), Muleme – Prošek (77. Bazal), Batioja (77. Štrombach) – Voltr (66. Petráň). Trenér: Michal Horňák. TJ Jiskra Domažlice: Čerepko – Fedak, Teršl, Vávra, Rychnovský (35. Mlynařík) – Došlý (70. Sojka), Mužík, Pavlík (87. Bílik), Aubrecht (87. Jahn) – Zajíček (70. Černý), Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.

Největší hvězda Domažlic fandila na tribuně