Po domluvě s trenérským štábem A mužstva povede i nějaké tréninky A mužstva, což už se na jaře také stalo. Hráči a trenéři si to moc pochvalovali. "Bude to jedině ku prospěchu, ale zodpovědnost za výsledky máme my trenéři," zdůraznil Vaigl.

Poté hráče přivítali Karel i Václav Sladký, výkonný ředitel klubu respektive jednatel.

Ve čtvrtek ještě chyběli Petr Došlý, který je na dovolené, stejně tak asistent trenéra Petr Dobrý. Trénovat nemohli kvůli lehkému zranění kapitán Petr Mužík a Marek Bauer, který stále léčí své dlouhodobé zranění. Přípravu ještě nezahájil i Egon Vůch. Z Domažlic odešli Daniel Černý do Přeštic a Adam Vrba do Příbrami. Novými tvářemi jsou František Holík z Viktorie Plzeň, Marek Nedvěd, který už v Jiskře trénoval v roce 2021, z Příbrami a odchovanec Filip Velf, který působil na Petříně. "Je to náš odchovanec a vzhledem k tomu, že Benfika (B tým Jiskry) postoupila do divize, může vypomáhat i jí a nemusí chodit nikam jinam," tvrdil Pavel Vaigl.

Fotbalisté Jiskry Domažlice na čtvrtečním zahájení letní přípravy. V popředí je David LimberskýZdroj: Jiří Pojar

Zatím nejzvučnějším posilou je útočník nebo podhrotový hráč Stanislav Vávra. Tento rodák z Kroměříže, který 20. července oslaví 29. narozeniny, je bývalým hráčem Zbrojovky Brno, Baníku Sokolov a je kmenovým hráčem FK Příbram. Jiskra řeší další hráče, kteří jsou momentálně na testech ve druholigových týmech.

,,Dneska (čtvrtek) jsme trénovali v Klenčí a trénink byl náročný. Zítra (pátek) kluci odběhají část v Plzni a část v Domažlicích na tartanu. Víkend bude volný. Od příštího týdne budeme mít každý den letní tréninkový dril v Klenčí," uvedl trenér Vaigl.

První přípravný zápas odehraje Jiskra v sobotu 16. července od 18.30 hodin na stadionu pražských Zbuzan proti místnímu FK, který minulou sezonu obsadil 13. místo ve skupině B ČFL. Od příští sezony budou hrát Zbuzany skupinu A a Jiskra hostí Zbuzany ve 4. kole ČFL v sobotu 27. srpna. V dalším přípravném utkání bude Jiskra hostit na Střelnici rezervu pražských Bohemians (minulou sezonu 12. celek ČFL skupiny B), a to v neděli 24. července v 11 hodin. Generálkou na první kolo třetí ligy bude 30. července souboj proti FK Teplice B, devátému týmu minulé sezony ČFL skupiny B.

Autor: Jiří Pojar