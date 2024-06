S jakými pocity se vám odcházelo z Doubravky? Trochu s těžkým srdcem. Strávil jsem tam sezonu, v níž se nám na začátku tolik nedařilo. Ale konec už byl dobrý, sedlo si to, kluci se poznali. Trochu mě to lákalo do Domažlic, kde jsou noví kluci, které jsem netrénoval, takže existovala výzva. Po domluvě s Danem Bočkem a s Mírou Vlkem ze Senka došlo k mému uvlonění z pozice trenéra, za což jim děkuji.

Počítal jste s tím, že se někdy vrátíte do Domažlic? Panu Ticháčkovi jsem to slíbil. Ale určitě jsem si nemyslel, že to bude za rok. Počítal jsem alespoň po třech letech.

„V Domažlicích jsem strávil krásných šest let. Během mého působení na Doubravce se David Limberský přesunul z pozice hráče na pozici sportovního ředitele. Byl jsem v kontaktu s panem Ticháčkem, prezidentem Jiskry Domažlice. Ve hře byli tři trenéři, ale David chtěl, abych se vrátil, abychom to znovu zkusili. Po dohodě s vedením Domažlic jsem kývnul, takže jdeme znovu pracovat. Doufám, že všechno bude v pořádku,“ řekl Pavel Vaigl.

Jak se těšíte na spolupráci s Davidem Limberským, který bude vaším nadřízeným?

Tehdy jako hráč musel poslouchat (úsměv). Myslím si, že to zvládneme. Jsem typ, který většinou s každým vyjde. Všechno budeme konzultovat společně,i když pro mě to bude trochu těžší, protože on je mladší, ale je nade mnou. Celý realizační tým budeme pracovat tak, aby všechno bylo v pořádku. Hlavně, aby byl spokojený pan Ticháček, tím pádem bude spokojený i David Limberský.

Co se během roku v Domažlicích změnilo?

Jak už jsem řekl: jsou tady někteří jiní hráči, asi osm kluků, což mě lákalo, je to výzva. Těším se na to. V kádru je zkušený Václav Procházka, s kterým se známe dobře. Je škoda, že odešel Martin Fillo do Německa. Nicméně ten tým je posílený a doufám, že budeme hrát na předních příčkách.

Sledoval jste Domažlice?

Ano. Pavel Horváth je výborný trenér, začátek si trochu sedal, protože přišlo hodně nových hráčů, ale konec sezony byl výsledkově dobrý. Byl jsem na dvou zápasech a myslím si, že Pavel svoji práci splnil.

Zmínil jste odchod Filla, kdo další odejde?

Asi odejde Jedlička na Slovensko do vyšší soutěže, což kvituju, pokud hráči jdou výš. Aubrecht asi přestoupí do Německa. Standa Vávra odejde do Křimic, v Plzni má práci a v Domažlicích svoji práci odvedl.

Do Křimic měli jít i Zajíček a Rychnovský…

Oba zůstávají. S Honzou Zajíčkem jsem kvůli tomu jednal, protože v jeho věku by byla hloupost jít do nižší soutěže. Věřím, že nám Honza pomůže a že do budoucna může ještě vyskočit výš. Je to mladý kluk a myslím si, že se rozhodl správně. U Martina Rychnovského by také byla škoda jít do nižší soutěže, i když má náročné zaměstnání. V minulé sezoně patřil k nejlepším hráčům Domažlic.

Kdy začnete letní přípravu?

Osmého července. V pondělí a v úterý budeme mít trénink a ve středu bychom měli hrát v Klenčí pod Čerchovem s druholigovým Táborskem.

Jaké budou klubové cíle?

Není to úplně tak, že musíme soutěž vyhrát. Nicméně jak znám pana Ticháčka, tak ten má vysoké cíle. Myslím si, že do třetího místa bychom měli být, protože kádr je nadstandardní.

Sice vám ubyla konkurence v podobě Slavie Praha B, která postoupila do druhé ligy, ale z ní sestoupila Příbram…

Ano. Příbram bude hrát naši skupinu. To i Chomutov.

Bude Příbram velkým konkurentem? Vždyť ještě před třemi roky hrála první ligu.

Příbram bude stoprocentně hrát na předních příčkách. Pracují tam dobře s mládeží, takže budou mít z čeho vybírat. Bude to jeden z favoritů na celkové prvenství.

Jaké bude herní pojetí Domažlic? Budete v něčem navazovat na bývalého trenéra Pavla Horvátha?

Z každého trenéra si něco beru. Pavel nastavil nějaká pravidla, třeba v obranné fáze, tým dostával málo branek, takže z toho si od Pavla hodně vezmu a zachovám to. Nicméně já více riskuji do útočné fáze, což si stoprocentně zachovám a budu kluky do toho tlačit. Od Pavla určitě něco zůstane, protože zápasy Domažlic pod ním jsem sledoval a některá utkání byla velice dobrá.