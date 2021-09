Do utkání vstoupili lépe domácí fotbalisté, kteří se po deseti minutách hry ujali vedení. Petr Došlý vystřelil sice po centru přesně do prostředka brány, ale jeho prudký projektil prošel poněkud se štěstím pod tělem gólmana Mrózka. Domažlický útočník mohl brzy přidat další gól, tentokrát se však vytáhl strážce plzeňské svatyně, jenž předvedl skvělý zákrok.

Udeřilo tak naopak na druhé straně. Plzeňský B tým byl do derby posílen o tři hráče z prvního celku, a to o Ondřeje Pachlopníka, Joela Kayambu a Šimona Faltu. Právě souhra Kayamby s Faltou vyústila v gólovou šanci pro Adama Vrbu, jemuž stačilo poslat balon do prázdné branky.

Západočeši následně duel otočili. Joel Kayamba se zbavil ve vápně obránce a prostřelil gólmana Brycha. Brzy na to začaly pro Domažlice těžké chvíle. Jakub Teršl zastavil rodící se brejk Viktorie pouze za cenu faulu na Ondřeje Pachlopníka, za což obdržel hned červené ocenění.

To ještě ale nebylo z prvního poločasu vše. Viktoriáni se dostali do dvougólového trháku, když v nastaveném čase střídající Matyáš Kodýdek, který nahradil zraněného Pachlopníka, zakončil zdařile svůj únik. Ještě před odchodem do kabin ale přišli Chodové s nečekanou korekcí skóre. František Dvořák vyhrál souboj na hranici šestnáctky a pěknou střelou rozvlnil síť. Plzeňská rezerva tak vedla o půli těsně 3:2.

Po změně stran se navíc oslabeným Chodům povedlo rychle vyrovnat. Třetí branku Domažlic obstaral Petr Došlý, jenž pálil přesně z levé strany. Ani Viktorie nedohrála zápas v plném počtu. Během čtyř minut uviděl Kodýdek dvakrát žlutou kartu a putoval do sprch.

Misku vah mohl překlopit na plzeňskou stranu ještě Adam Vrba. Brankář Lukáš Brych nicméně včas vyběhl a skvělým zákrokem zachránil svůj tým.

Jen na lavičce sledoval divoký duel David Limberský, jenž byl v zápise uvedený jako asistent trenéra Vaigla.

„Bod bereme. Byly to dva rozdílné poločasy z naší strany. První z naší strany nebyl dobrý. Po pauze jsme ale makali naplno a i v deseti jsme si vypracovali šance. Za druhý poločas si zaslouží kluci pochvalu,“ řekl kouč Domažlic Pavel Vaigl.

Plzeň měla našlápnuto k vítězství, nakonec se ale musela spokojit s remízou. „Rozhodující byla inkasovaná branka těsně před odchodem do kabin. Jiskra vycítila šanci a srovnala. Jinak to byl ale zápas plný emocí, který se musel líbit. Kluci makali naplno a pochválit chci i kluky z áčka, kteří k zápasu dobře přistoupili a pomohli nám,“ potěšilo trenéra Plzně B Josefa Parláska.

Jiskra Domažlice - Viktoria Plzeň B 3:3

Poločas: 2:2. Branky: 10. Došlý, 45+2. Dvořák, 55. Došlý – 17. Vrba, 29. Kayamba, 45+1. Kodýdek. Rozhodčí: Rejžek. ŽK: 4:5. ČK: 1:1 (34. Teršl - 64. Kodýdek). Diváci: 478.

Sestava Domažlic: Brych – Teršl, Mužík, Uzlík (46. Holík), Rychnovský, Brabec (79. V. Černý), Došlý, Mlynařík, Pavlík (89. Kuhajda), Dvořák, D. Černý (59. Pinc). Trenér: Pavel Vaigl.

Sestava Plzně B: Mrózek – Šimek, Vacek, Fišer, Žilák - Kolerus (80. Gaszczyk), Pachlopník (36. Kodýdek), Pešek - Kayamba (62. Jedlička), Vrba (80. Krátký), Falta. Trenér: Josef Parlásek.