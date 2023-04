Fotbalisté rezervy plzeňské Viktorie navázali v dalším kole třetí ligy na výborné výsledky z posledních zápasů. Tentokrát se povedlo svěřencům Josefa Parláska uspět proti silnému Vltavínu, který zdolali na jeho půdě 2:1. Rozhodující branku vstřelili Západočeši pět minut před koncem zápasu, když se prosadil střídající útočník Petr Pejša. Ten přišel do Plzně právě z Vltavínu.

Fotbalisté rezervního týmu Viktorie Plzeň (na archivním snímku červenomodří) porazili Vltavín 2:1 a nadále vévodí ve třetí lize skupině A. | Foto: Vlaďka Štychová

Ze začátku ale vše nevypadalo na vítězství Viktorie. Hned ve druhé minutě fauloval ve vápně plzeňský Fišer unikajícího Maioneho, za což následoval pokutový kop. Trest mohl být pro Viktorii ještě větší. Sudí Ježek udělil původně plzeňskému obránci červenou kartu, následně ale na popud pomezního rozhodčího svůj verdikt změnil na žluté ocenění.



Sám faulovaný Carlo Maione si postavil míč na penaltový puntík, z něhož ale orazítkoval pouze břevno Zadražilovy klece. Ve zbytku první části se obě mužstva dostala do několika slibných možností, ale v koncovce vždy zaváhala.

Přihlížející diváci si na první branku tak museli počkat až do druhé půle. Po dlouhém autu se dostal míč do domácího vápna, kde plzeňský Adam Štauber umístil svoji střelu přesně k tyči.Viktorie si užila vedení necelých dvacet minut. Následně se po centru z pravé straně prosadil domácí Daniel Jaroš.



Vstřelená branka vlila domácím hráčům krev do žil. Činit se musel brankář Adam Zadražil, jenž zlikvidoval hlavičku z těsné blízkosti i následnou dorážku. Poslední slovo měla nakonec Plzeň. V 85. minutě se Milan Krůta na levé straně dostal přes obránce a řítil se směrem do vápna, kde stihl před svým pádem přistrčit balon střídajícímu Petru Pejšovi, který procedil balon za gólmana Ulricha. Pejša se tak prosadil poprvé za Plzeň po vážném zranění kolene. Zároveň se trefil do branky svého bývalého klubu. Vstřelenou branku tak příliš neslavil.

Závěr zápasu si Plzeňané už pohlídali a domů si tak odvezli cenné tři body. Nadále tak zůstávají na prvním místě. „Pro nás hodně cenné a vydřené vítězství. Důležité bylo, že jsme neinkasovali v úvodu z pokutového kopu. Jinak to bylo vyrovnané utkání, v němž jsme nakonec byli my ti šťastnější. Poté, co soupeř srovnal, jsme neměli úplně dobrou desetiminutovku, ale nakonec jsme vstřelili vítěznou branku,“ těšilo trenéra Viktorie Josefa Parláska.



Příští týden se Viktoria představí znovu na hřišti soupeře, v sobotu od 10.30 se utká s Královým Dvorem.

Vltavín – Plzeň B 1:2

Poločas: 0:0. Branky: 74. Jaroš – 56. Štauber, 85. Pejša

Rozhodčí: Ježek – Vojtěch, Stieber. ŽK: Matějka, Kovernikov – Fišer. Diváků: 220.

Viktoria Plzeň B: Zadražil – Vacek, Paluska, Fišer, Oravec – Gaszczyk, Pešek, Planeta (75. Falout) – Deml, Štauber (79. Pejša), Krůta.