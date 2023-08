Podle něj jsou Domažlice na obhajobu prvenství v áčkové skupině ČFL připraveny. „Jak zmiňoval pan Horváth, minulou sezonu jsme neměli silnou lavičku, což se teď změnilo. Generálka ukázala, že jsme fyzicky dobře připravení. Pokud budeme hrát svoji hru, tak určitě máme šanci vyhrávat,“ tvrdil Zajíček.

Domažlice i bez Filla porazily dorost Viktorie, trefil se i jeden z nováčků

Přes léto došlo v Domažlicích k zajímavým změnám. Kádr posílili Václav Procházka a Martin Fillo z prvoligového Zlína. Trenér Pavel Vaigl odešel do divizního Senca Doubravka a nahradil ho bývalý asistent trenéra Viktorie Plzeň Pavel Horváth. „Pan Horváth dává přednost jinému rozestavení, než jsme hráli s trenérem Vaiglem. Chce po nás i trochu jiné věci, na které si ještě zvykáme, ale každým zápasem je to lepší. Věřím, že na páteční zápas už budeme připravení na sto procent. Každý z nás i fanoušků by si chtěl zopakovat minulou sezonu, případně postoupit do druhé ligy,“ přeje si Jan Zajíček.

Jiskra začíná v 1. kole ČFL v Králově Dvoře. „Myslím si, že soupeři se na nás budou připravovat jinak než na jiné zápasy s ohledem na to, jaké máme fotbalisty a jak jsme dopadli minulou sezonu. Králův Dvůr minulou sezonu doma docela zalezl. Musíme mu dát rychle gól, abychom se tam netrápili,“ uvedl fotbalista Domažlic.

Návrat po osmi letech. Domažlice povede trenér Horváth