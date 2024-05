Statistiku gólů si rozšířil na pět tref. "Je super, když mohu týmu pomoct. Pokud je to rozhodujícím gólem, tak je to pro mě určitě paráda. Ale hlavně, že jsme vyhráli," řekl.

"Trenér mi před zápasem řekl, že se mnou počítá až do druhého poločasu. Na hřiště jsem šel s pokynem dát gól. Mám radost, že se mi to povedlo," svěřil se Jan Zajíček.

"Občas je i na škodu hrát proti deseti, protože pak je takový zmatek. Kluci z Táborska chtěli hrát fotbal, byli šikovní. Pak to ale byl bojovný zápas, nakonec se nám podařila ukopat výhra. Pro oko diváka to nebyl úplně pohledný zápas. Když soupeř dostal brzy červenou kartu, tak to byl boj. Někdy to musíte ubojovat, když se nedaří," uvedl Zajíček.

V 82. minutě zvyšoval na 2:0, ale za čtyři minuty hosté snížili na konečných 2:1 pro Domažlice.

"Myslím si, že zápas se dal zvládnout lépe, ale pro nás je důležité, že jsme ho uhráli do vítězného konce a získali tři body," prohlásil fotbalista Jiskry Domažlice.

Druhá Jiskra opět umazala ztrátu na první Slavii Praha B, která remizovala s Pískem 2:2. Domažlice jsou druhé už jen o tři body a navíc s béčkem Slavie se střetne příští víkend v Praze.

V Domažlicích plály emoce, Jiskra brala těsnou výhru proti deseti

"Máme obrovskou radost, že jsme na dosah Slavie B. Teď je každý zápas pro nás strašně důležitý. Myslím si, že by bylo krásné skončit první. Doufám, že to zvládneme," pravil Zajíček.

Jiskra má situaci ve svých rukou, protože v případě výhry v Praze a rovnosti bodů se Slavií B by měla lepší vzájemnou bilanci. "Hrajeme na Slavii, kde to bude dvakrát tak těžší než doma. Dáme do toho všechno a doufám, že to zvládneme. Snad to vyjde, bylo by to krásné," přeje si mladý kanonýr.

Tuto sobotu od 17 hodin hostí Jiskra Domažlice České Budějovice B, které jsou šesté.

"V B týmech prvoligových klubů jsou vždy běhaví mladí kluci. Očekáváme také bojovný zápas. Doufám, že se nám podaří brzy vstřelit gól. Hrajeme doma, což je výhoda, protože tam jsme silní," pravil Jan Zajíček.

Jiskra umazala ztrátu na Slavii B. Těšíme se na velké finále, říká Došlý