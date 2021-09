„Když Kuba dostal červenou kartu, běželo mi, že zápas ještě neskončil. V prvních dvaceti minutách jsme měli dost šancí a vedli jsme. Nic jsme nebalili, pomohl nám gól na 2:3 v nastavení. Věřili jsme, že utkání minimálně zremizujeme, protože sílu a odhodlání na to máme. Samozřejmě se vám za stavu 1:2 a inkasované červené kartě vybaví, že to nebude jednoduché, ale my máme silný kádr,“ popsal pocity střelec dvou gólů Domažlic Petr Došlý.

Vstřelili jste dvě branky v oslabení, ale po vyloučení plzeňského Kodýdka v 64. minutě a vyrovnání počtu hráčů na hřišti jste už nedali gól. To vypadá, že se vám lépe hrálo v oslabení.

Může to tak vypadat, ale nehrálo se nám lépe. Důležité bylo to, že jsme do druhé půle vstupovali s tím, že zkusíme Viktorku presovat i v deseti lidech. To, že se nám podařilo vyrovnat na 3:3 ještě před vyloučením hráče Viktorky, bylo fajn. V závěru zápasu jsme měli hodně šancí i v deseti proti deseti. Bylo to už pro nás lepší, ale nedokázali jsme vstřelit rozhodující branku, která by vzhledem k průběhu pro nás znamenala velmi šťastné utkání.

Je bod ztráta, nebo zisk?

Sezonu jsme měli dobře rozjetou, ale teď jsme třikrát za sebou remizovali, takže v tomto kontextu je to ztráta. Na prvním místě jsme se mohli osamostatnit a mít relativně parádní náskok. Ale s ohledem na průběh zápasu remízu bereme. Mrzí mě ale situace z 91. minuty, kdy jsme dali gól na 4:3, ale rozhodčí odmával ofsajd. Těžko říct, jestli byl jednoznačný, nebo hraniční, nebo jestli vůbec byl ofsajd.

Rozhodčí rozdal dvě červené karty. Byl to surový zápas?

Neřekl bych. Bylo to derby se vším všudy – mělo náboj, byla tam zdravá agresivita, hlad po balonu, rychlé založení akcí, zápas nahoru dolů a šance na obou stranách. Všechno to bylo v mezích. První červenou kartu nemůžu hodnotit, protože jsem se otáčel a souboj jsem neviděl. Znám Kubu Teršla, takže to bylo neúmyslné. Nešťastné je, že Pachlopník se při tom zranil. Druhá červená byla po dvou zákrocích, které byly na žlutou kartu. Nemyslím si ale, že by ten zápas byl extra zákeřný.

Bylo znát na kvalitě rezervy Viktorky, že hráli fotbalisté z áčka Kayamba a Falta?

V pocovidové přípravě jsme hráli s béčkem Viktorky bez fotbalistů z áčka. Byli připraveni na sezonu, ale slabší, jestli se to tak dá vůbec říct. Kayamba a Falta jsou rozdíloví hráči, pomohli jim, byli nebezpeční, ale nevím, jak by Viktorka byla nebezpečná bez nich. Joel i Falta jsou kvalitní na balonu, zbytečně je neztrácejí, spoluhráčům dokážou míče rozehrát. Při prvním gólu nás „vybagovali“ a stříleli do prázdné brány. Jejich přítomnost byla znát, pro mladší kluky to byla zkušenost poměřit se i s prvoligovými hráči. Nemám problém s tím, když za béčka prvoligových mužstev nastoupí hráči z áčka. Klidně ať proti nám hraje příští rok Krmenčík za béčko Slavie. Tyto zápasy mají náboj, přitáhnou lidi, pro které je lepší, než se dívat na devatenáct neznámých kluků. Takže je fajn, když do Domažlic přijedou Falta s Kayambou.

Těšíte se a motivují vás zápasy proti B týmům prvoligových mužstev?

Je to samozřejmě zajímavější i pro diváky, ale motivace je asi stejná. Zápas chceme zvládnout bez ohledu na složení jejich sestavy. Je fajn, pokud se nám povede uhrát skvělý výsledek, jako 4:0 se Slavií B, za niž hrál Samek, který teď střílí góly za áčko a je v něm jeden z nejlepších hráčů. Pro srovnání a motivaci našich mladých hráčů je to fajn

Vstřelil jste dva góly Viktorii B a navíc v derby. To musí potěšit.

Momentálně mě těší, že jsem se konečně trefil. Mám radost, že jsem se dal zdravotně dohromady. Doufám, že jsem nastartoval střeleckou vlnu. V týmu jsem od toho, abych střílel góly a klukům a klubu pomáhal vítězit.

Na zápas přišlo 478 diváků. Souhlasíte, že by takovému zápasu slušela vyšší návštěva?

To mě také překvapilo, protože jsem čekal kolem tisícovky diváků. Vědělo se , že s Viktorkou dorazí zajímavá jména. K nižší návštěvě asi přispělo i to, že od sedmi večer hrála Plzeň se Spartou a že se možná všichni soustředili na tento zápas (Domažlice – Viktoria B se hrálo od 14.30 hodin v sobotu, pozn. aut.). Je to škoda, předpokládal jsem, že přijde více lidí. Ale asi zatím nepředvádíme tak zázračné výkony, aby jich na nás chodilo více.