„Ale nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Myslím si, že jsme do něj dobře vstoupili, dali tři rychlé góly, které nám ohromně moc pomohly a mohli přidat i další,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci brankář domažlických fotbalistů Lukáš Brych s tím, že pak se do hry dostal i soupeř. „Zbuzany poté ukázaly, že jsou velmi nebezpečné, zachránila nás branková konstrukce,“ poznamenal.

Na každý pád: do kabin se šlo za stavu 3:0. „O poločase jsme si říkali, že ještě není nic vyhráno,“ prozradil. Na začátku druhého dějství Jiskra spálila dvě velké šance, ale pak přišla o vyloučeného útočníka Františka Dvořáka, který po nešťastném zákroku viděl v 62. minutě červenou kartu. „Je to velká škoda, hlavně do dalších zápasů,“ uvedl Brych.

Od té doby Zbuzany domácí tým zatlačily. „My jsme se už potom soustředili jen na bránění. Sice jsme dostali kontaktní gól, ale uhráli jsme to a za tři body jsme moc šťastní,“ pochvaloval si osmadvacetiletý brankář.

Podobně utkání hodnotil i vedle něj sedící kapitán týmu Petr Mužík, i když ten ještě více ocenil kvalitu soupeře. „Čekali jsme, že nás doma čeká těžký zápas, což se naplno projevilo také na hřišti. Zbuzany mají skvělý tým plný individualit. Problémy nám dělaly především průnikové přihrávky stoperů na útočníky, kteří míč dokázali sklepnout nebo udržet. My jsme naštěstí dali tři branky po výpadech, které se nám podařilo proměnit. Dalo by se říct, že jsme dali tři góly z ničeho,“ konstatoval Mužík. „Pak měl ještě jednu velkou šanci Petr Došlý, ale bohužel ji nedal. Kdybychom utekli na 4:0, asi by bylo po zápase,“ tvrdil.

Ve druhém poločase – i s vědomím komfortního náskoku – se Chodové podle svého kapitána poněkud zatáhli. „Nechali jsme je zkrátka hrát,“ vypozoroval Mužík. „Pak přišlo to nešťastné vyloučení Dvořky, které ale bylo naprosto zasloužené. Uvidíme, kolik zápasů Fanda dostane, ale jeho absence nás bude bolet,“ má jasno kapitán aktuálního lídra ČFL.

„Je to velká škoda. Mohli jsme si zápas užít, dohrát ho v klidu až do konce, ale místo toho jsme se pak pouze bránili a posouvali. Navíc jsme ani neudrželi balon, což nás stálo velké množství sil. Ale i když to nebylo jednoduché, zvládli jsme to a výhry si moc vážíme,“ doplnil ještě zkušený fotbalista k zápasu.

Jiskra díky další výhře zůstává v soutěži jako jediná stoprocentní. „Jsme za to moc rádi, ale musíme na to navázat i příště na hřišti v Přešticích,“ podotýká nevyčerpatelný motor záložní řady klubu z bájného Chodska.

A právě v Přešticích to v příštím kole bude mít Jiskra znovu hodně složité. Pozor si bude muset dál zejména na forvarda Daniela Černého, bývalého hráče Domažlic, který před týdnem nastřílel pět gólů Písku (Přeštice zvítězily 7:2), ale o víkendu mlčel (v Hostouni (0:1). „Dandý je fakt dobrý útočník, musíme si na něj dát pozor,“ varuje brankář třetiligového lídra Lukáš Brych. „Ale nejen na něj. Přeštice mají silný celý tý, skvělé hráče. Jsou tam kluci jako Zeman či Štípek, kteří mu to dokážou připravit,“ doplnil ještě.

„Jo, Dan je gólový hráč, dovede si najít prostor. Navíc je to super kluk, takže mu přeji, ať mu to pálí, ale ne proti nám,“ směje se zase Petr Mužík, kapitán Jiskry.

Atraktivní a očekávaná konfrontace 5. kola třetí ligy mezi nováčkem z Přeštic a fotbalisty Jiskry Domažlice je na programu už v sobotu od 14.00 hodin na jihu Plzeňska. Kdo se bude radovat v prvním třetiligovém derby sezony?

