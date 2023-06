Po konci na lavičce plzeňské Viktorie osmačtyřicetiletý Pavel Horváth dlouho bez práce nezůstal. V příští sezoně povede fotbalisty Jiskry Domažlice v ČFL. „V Plzni mu skončila smlouva a v rámci spolupráce, kterou máme s Viktorkou, se Pavel Horváth přesouvá do Domažlic,“ potvrdil v pondělí v podvečer Jaroslav Ticháček, prezident klubu.

Pavel Horváth si plácl s Jaroslavem Ticháčkem, prezidentem Jiskry Domažlice. Dotáhne ji do druhé ligy? | Foto: Ivan Major

„Všichni jsme ho milovali jako hráče a věříme mu jako trenérovi. Baví nás jeho fotbalová filozofie, chceme hrát útočný fotbal, aby se líbil divákům. Pavel tohle uznával jako hráč i teď jako trenér,“ doplnil šéf domažlické Jiskry.

Ta letos vyhrála jednu ze skupin ČFL, ale na cestě do druhé ligy ji zastavila v baráži Viktoria Žižkov (0:0, 0:4). Ale svého snu se tým z Chodska nehodlá jen tak vzdát. O postup chce usilovat i v nadcházející sezoně a pomoct k tomu má jako trenér právě Pavel Horváth, jenž vystřídal Pavla Vaigla.

Ten po šesti letech Jiskru opustil na vlastní žádost a povede divizní Doubravku. „Pavel tady odvedl skvělou práci, korunoval to letošním triumfem. Chtěl bych pokračovat v tom, co tady začal. Doufám, že budeme stejně dobří,“ pochválil Pavel Horváth svého předchůdce. „Chtěl bych hrát ofenzivní fotbal, dávat hodně gólů,“ zdůraznil svoji filozofii. Asistentem zůstává Petr Dobrý.

„Chtěli jsme zachovat určitou kontinuitu,“ vysvětloval prezident Jiskry Domažlice a znovu potvrdil, že má ambice na druhou ligu. „Uděláme pro to všechno, nejen na hřišti, ale vylepšujeme i zázemí. Nastartovali jsme to už před baráží. Postup do druhé ligy je náš cíl,“ zopakoval Ticháček.

„Tahle výzva se musí přijmout. Na tribuně tady visí transparent Jiskra na to má. Zkusíme to podpořit na hřišti. Slibuji, že pro to udělám všechno,“ pokračoval Pavel Horváth. „Samozřejmě je to fotbal, stát se může cokoliv, ale porveme se o to,“ dodal.

V jeho případě by se dalo napsat, že kruh se uzavírá, protože v Domažlicích už jednou trénoval. Po konci aktivní kariéry ve Viktorii Plzeň před osmi lety vedl v Jiskře celou přípravu i jeden zápas ČFL, ale pak si ho stáhl Adolf Šádek zpátky do Plzně, aby se stal jedním z asistentů Karla Krejčího.

„Cítím se tady jako doma. Neodcházelo se mi tehdy lehce, i když jsem se do Viktorky rád vracel. V Domažlicích jsem byl spokojený, mužstvo fungovalo,“ vrátil se Horváth do léta 2015.

„Za těch osm let jsem snad zvládl něco přijmout od zkušenějších kolegů, něco jsem si zkusil sám,“ připomněl, že už byl hlavním trenérem v Sokolově, Příbrami i béčku Plzně. Teď se tedy podruhé dává na domažlickou misi a opět je to krátce po neúspěšném pokusu o postup do druhé ligy.

