Na Vyšehrad se musíme dobře připravit, abychom vyhráli ví Pinc

Útočník Dušan Pinc přišel do Jiskry Domažlice z plzeňské Viktorie. S fotbalem začínal v Blatné, v žákovských kategoriích hrál v Písku. V dorostu přestoupil do Viktorie Plzeň, poté si odskočil do třetí ligy do Písku. Pak se vrátil do Viktorie, ale do její rezervy.

Dušan Pinc (druhý zprava). | Foto: Jiskra Domažlice

Rok strávil v Příbrami a poslední půl rok v druholigovém Táborsku. První zápas za Jiskru odehrál minulý pátek v přípravě proti Rokycanům (2:2). „Začátek zápasu jsme měli dobrý, ale neproměnili jsme šance. Pokud bychom vedli vyšším rozdílem, hrálo by se nám lépe. Soupeř srovnal na 2:2 a kousal. Bylo to tvrdé utkání, ale měli bychom si s ním poradit lépe,“ řekl Pinc v klubovém videorozhovoru. První mistrovský zápas ČFL hrají Domažlice v sobotu od 17 hodin doma s Vyšehradem. V generálce jste porazili 5:3 Petřín. Jaký to byl zápas?

Soupeř byl běhavý. Sice jsme zvítězili, ale měli bychom vyhrát vyšším rozdílem. Teď už se musíme soustředit na ligu a připravit se na Vyšehrad. Ze svého působení ve druhé lize si pamatujete Vyšehrad. Na co si budete muset dát pozor?

Nevím, jaké je teď složení mužstva. Myslím si ale, že i tak budou patřit k nejlepším mužstvům třetí ligy. Musíme se dobře připravit a vyhrát. Ve druhém kole Jiskra hraje v Písku, v němž jste působil. S jakým výsledkem budete spokojený?

Spokojený budu s výhrou, to je jasné. Tip na výsledek?

Vyhrajeme 3:1. Kdo bude patřit k favoritům ČFL?

Asi béčko Slavie. Dobrý tým bude mít i rezerva Viktorky. Za favority považuji i Vltavín a Vyšehrad.