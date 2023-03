"Na malém a nerovném hřišti to nebyl až takový rozdíl, protože početní převaha se dá využít na větším hřišti, kde lze hru roztáhnout do stran a přichází centry. Přesilovka tedy nebyla taková výhoda, ale samozřejmě ten zápas jsme měli zvládnout. Musíme ho hodit za hlavu a připravit se na Přeštice, což bude důležitý zápas, a pokud ho zvládneme, tak se neúspěch ze Zbuzan smaže," říkal kapitán Domažlic Petr Mužík.

Jak si vysvětlujete takovou porážku a facku?

Byla to zasloužená facka, protože Zbuzany byly lepší a my jsme si první šanci vytvořili až v 85. minutě. Hrálo se na těžkém terénu, takže jsme tomu přizpůsobili hru, zjednodušili jsme ji. Důležité bylo to, kdo vstřelí první gól, který však daly Zbuzany po naší chybě.

Je porážka vystřízlivěním?

Neřekl bych vystřízlivění, ale může nám pomoci, abychom se vrátili zpátky na zem a začali přistupovat k zápasům tak, jako předtím. Je lepší, když prohra přišla teď venku. Musím říct, že Zbuzany hrály dobře, a proto si tři body zasloužily. Určitě to nejsou nějací nazdárci, takže bych naši budoucnost černě neviděl.

Bude přesto potřeba si to vyříkat?

V pondělí máme volno, trénink bude v úterý, kdy si k tomu něco řekneme. Za mě není potřeba se v tom moc pitvat, ale spíš to hodit za hlavu a koukat už na sobotní zápas s Přešticemi.

Zažil jste někdy dvě inkasované branky při hře proti deseti?

Nezažil. Je to docela takové úsměvné. Myslím si, že přesilovka tolik nerozhodovala, na hřišti nebyl znát ten rozdíl. My jsme nakopávali a Zbuzany bránily a spoléhaly na brejky. Musíme se z toho poučit a jít dál.

Byl to ten zápas, kdy se proti deseti hraje hůř než proti jedenácti?

Určitě. Soupeř na malém hřišti zalezl a jeho rychlí hráči útočili z brejků. My jsme stáhli hru na tři obránce, takže vzadu jsme nechávali více prostoru. Nedařilo se nám sbírat odražené balony, neměli jsme žádnou šanci a soupeř dobře bránil. Myslím si, že celkově nám zápas nesedl. Byly tam od nás podprůměrné výkony a když se jich sejde víc, tak nelze pomýšlet na dobrý výsledek. Zbuzany měly větší chuť a odhodlání vyhrát.

V sobotu vás čeká derby doma s Přešticemi, kde jste na podzim prohráli 1:5. Honí se vám hlavou tato vysoká porážka?

Beru porážku jako porážku. Je to derby, takže zápas bude mít jiný náboj. Samozřejmě že podzimní zápas máme všichni v hlavě, protože to byla ostuda. Myslím si, že jsme se z toho zápasu poučili a přistoupíme k němu jinak. Máme motivaci tu porážku odčinit, i když víme, že Přeštice mají nadstandardní kádr. Trochu mi hlava nebere, že jsou dole. Nečeká nás nic jednoduchého, ale chceme napravit podzimní utkání v Přešticích i zápas se Zbuzany a vyhrát a udržet se na prvním místě.

